Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Адмиралы предали. Датский режиссер показал гибель русского «Курска»

07:30, 28 Июнь 2019
kursk-ob.jpg
Фото: кадр из фильма
В прокат вышел фильм Томаса Винтерберга о катастрофе с подлодкой, в котором называют виновных .
В кинотеатрах Екатеринбурга начали показ европейского фильма «Курск» — экранизацию трагедии, которая произошла с одноименной подлодкой 19 лет назад. Субмарина потерпела крушение, находясь в Баренцевом море, и затонула на глубине. Тогда погибли все 118 членов экипажа. Большая часть — сразу, но 23 моряка закрылись в кормовом отсеке и долгие часы боролись за жизнь. Операция по их спасению и стала ключевой нитью фильма.

Снимал картину датский режиссер Томас Винтерберг, продюсировал — Люк Бессон. И то, что они иностранцы, многих зрителей сразу может настроить на критиканский лад, на ожидание кино-клюквы или пропагандистско-русофобских вывертов: «Ну-ну, расскажите нам о нашей душе, боли и подвиге». И Винтерберг рассказывает. Без русофобии, с уважением к морякам «Курска», простым людям, но с презрением к высшему руководству ВМФ и государству вообще, которых режиссер как раз обвиняет в том, что случилось.
Папина почка
История екатеринбурженки о том, как принять неутешительный диагноз, исправить врачебные ошибки.
k-1.jpg

Фото: кадр из фильма

Сценарий к «Курску» Томаса Винтерберга писал автор «Спасти рядового Райана» Роберт Родат, основываясь на книге журналиста Роберта Мура «Время умирать». По версии Мура, субмарина затонула после того, как в ее торпедном отсеке сдетонировала неисправная торпеда, после чего начался пожар, закончившийся серией взрывов.

Интересно, что если в картине «Спасти рядового Райна» сценарист Роберт Родат прописал какой никакой, но хэппи-энд, то в случае с «Курском» у него не было выбора. Да и сам зритель знает, что чуда не случится. Все погибнут. То есть какой-то интриги, которую могли бы испортить спойлеры, картина лишена начисто. Это рассказ о том, как моряков спасали, был ли шанс и почему им не воспользовались.

Афиша не для всех: куда сходить кроме Ural Music Night
Представляем другие фестивали и театральные постановки.
k-2.jpg

Фото: кадр из фильма

Режиссер Винтерберг уверен, что в трагедии с «Курском» можно было бы избежать тотальных жертв. А потом начинает в деталях показывать череду «если бы». Зрителю показывают, что русский спасательный батискаф быстро обнаружил лежащую на морском дне субмарину, в которой ждали помощи 23 моряка. Однако глубоководный аппарат, погремев по корпусу «Курска» и дав шанс выжившим подводникам, не смог пристыковаться к шлюзу. А потом оказалось что батарея питания батискафа разряжена, поэтому нужно срочно всплывать.

Руководящий операцией спасения русский офицер, узнав, что на зарядку батареи батискафа требуются сутки, приказывает поставить на аппарат резервные элементы питания. Но узнает, что их нет.

«Их продали американцам вместе с батискафом «Мир», на котором сейчас возят туристов посмотреть на «Титаник» — отвечают подчиненные своему офицеру.

Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы с ва
k-3.jpg

Фото: кадр из фильма

Начав с этого, режиссер начинает упирать на несовершенство русской техники, которая участвует в операции спасения. И параллельно показывает натовского адмирала и норвежских водолазов, которые готовы предложить помощь. Но высшее военное командование отказывается от предложения иностранцев. То ли от гордости, то ли опасаясь раскрыть перед противниками секреты «Курска», фактически обрекая ради этого на смерть выживших моряков.

Метафора противопоставления рядовых воинов (в данном случае моряков), которые ведут себя героически, и командования, а также государства, которое их предает (а могло бы спасти!), читается очень явно. И это может стать сердечной болью для российский квасных патриотов, спровоцировав критические отзывы.

Так стоит ли смотреть это кино? Откровением оно точно не станет. Какие-то гештальты не закроет. На вопросы не ответит. Но как минимум даст качественную, выжимающую слезу в паре-тройке моментов, драму, если, конечно, удастся абстрагироваться от того, что это все про Россию и русских. Если же отстраниться не удастся, то «Курск» Винтерберга даст богатую пищу педантам, которые любят искать в картине несоответствия реалиям: в быте, одежде, прическах и прочем.

Редакция ЕТВ благодарит «Пассаж Синема» за приглашение на премьеру картины «Курск».

Путь в «город бесов»
Как протесты в сквере у Драмтеатра помогли Екатеринбургу обрести свою идентичность. 
ЕТВ смотрит кино
Рецензии на главные новинки российского проката
Авторы:
Семен Чирков
Что вы думаете о материале «Адмиралы предали. Датский режиссер показал гибель русского «Курска»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ЕТВ смотрит кино , кино, Екатеринбург, Свердловская область , рецензия, фильм
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Что же случилось с дятловцами?
28 июня в 19:00
С Юрий Кунцевич
Сумма мнений Σ
Дорогой бензин
Дорогой бензин
От Светланы Зенковой
«Тобол» рассказал о любви к Родине без дидактики через приключение
Развлечения
«Тобол» рассказал о любви к Родине без дидактики через приключение
Картина, основанная на реальных событиях освоения Сибири, стала первым российским вестерном. И опыт оказался удачным.