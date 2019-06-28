Адмиралы предали. Датский режиссер показал гибель русского «Курска»
Фото: кадр из фильма
Сценарий к «Курску» Томаса Винтерберга писал автор «Спасти рядового Райана» Роберт Родат, основываясь на книге журналиста Роберта Мура «Время умирать». По версии Мура, субмарина затонула после того, как в ее торпедном отсеке сдетонировала неисправная торпеда, после чего начался пожар, закончившийся серией взрывов.
Интересно, что если в картине «Спасти рядового Райна» сценарист Роберт Родат прописал какой никакой, но хэппи-энд, то в случае с «Курском» у него не было выбора. Да и сам зритель знает, что чуда не случится. Все погибнут. То есть какой-то интриги, которую могли бы испортить спойлеры, картина лишена начисто. Это рассказ о том, как моряков спасали, был ли шанс и почему им не воспользовались.
Фото: кадр из фильма
Режиссер Винтерберг уверен, что в трагедии с «Курском» можно было бы избежать тотальных жертв. А потом начинает в деталях показывать череду «если бы». Зрителю показывают, что русский спасательный батискаф быстро обнаружил лежащую на морском дне субмарину, в которой ждали помощи 23 моряка. Однако глубоководный аппарат, погремев по корпусу «Курска» и дав шанс выжившим подводникам, не смог пристыковаться к шлюзу. А потом оказалось что батарея питания батискафа разряжена, поэтому нужно срочно всплывать.
Руководящий операцией спасения русский офицер, узнав, что на зарядку батареи батискафа требуются сутки, приказывает поставить на аппарат резервные элементы питания. Но узнает, что их нет.
«Их продали американцам вместе с батискафом «Мир», на котором сейчас возят туристов посмотреть на «Титаник» — отвечают подчиненные своему офицеру.
Фото: кадр из фильма
Начав с этого, режиссер начинает упирать на несовершенство русской техники, которая участвует в операции спасения. И параллельно показывает натовского адмирала и норвежских водолазов, которые готовы предложить помощь. Но высшее военное командование отказывается от предложения иностранцев. То ли от гордости, то ли опасаясь раскрыть перед противниками секреты «Курска», фактически обрекая ради этого на смерть выживших моряков.
Метафора противопоставления рядовых воинов (в данном случае моряков), которые ведут себя героически, и командования, а также государства, которое их предает (а могло бы спасти!), читается очень явно. И это может стать сердечной болью для российский квасных патриотов, спровоцировав критические отзывы.
Так стоит ли смотреть это кино? Откровением оно точно не станет. Какие-то гештальты не закроет. На вопросы не ответит. Но как минимум даст качественную, выжимающую слезу в паре-тройке моментов, драму, если, конечно, удастся абстрагироваться от того, что это все про Россию и русских. Если же отстраниться не удастся, то «Курск» Винтерберга даст богатую пищу педантам, которые любят искать в картине несоответствия реалиям: в быте, одежде, прическах и прочем.
Редакция ЕТВ благодарит «Пассаж Синема» за приглашение на премьеру картины «Курск».