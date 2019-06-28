Адмиралы предали. Датский режиссер показал гибель русского «Курска»

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Снимал картину датский режиссер Томас Винтерберг , продюсировал — Люк Бессон. И то , что они иностранцы , многих зрителей сразу может настроить на критиканский лад , на ожидание кино-клюквы или пропагандистско-русофобских вывертов: « Ну-ну , расскажите нам о нашей душе , боли и подвиге». И Винтерберг рассказывает. Без русофобии , с уважением к морякам « Курска», простым людям , но с презрением к высшему руководству ВМФ и государству вообще , которых режиссер как раз обвиняет в том , что случилось.

В кинотеатрах Екатеринбурга начали показ европейского фильмаКурск» — экранизацию трагедиикоторая произошла с одноименной подлодкой 19 лет назад. Субмарина потерпела крушениенаходясь в Баренцевом мореи затонула на глубине. Тогда погибли все 118 членов экипажа. Большая часть — сразуно 23 моряка закрылись в кормовом отсеке и долгие часы боролись за жизнь. Операция по их спасению и стала ключевой нитью фильма.