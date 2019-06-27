В августе на перевал Дятлова отправят 80 ультрамарафонцев

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, которых позже стали называть « группой Дятлова». Прошло 60 лет , а охочие до загадок умы продолжают выяснять и уточнять обстоятельства этой трагедии. В 2019 году генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы Дятлова. В марте специалисты летали на место трагедии , чтобы выяснить все обстоятельства 60-летней давности. За ними последовал , что студенты погибли при падении ступени ракеты. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на склонах горы Отортен на Северном Урале погибли девять туристовкоторых позже стали называтьгруппой Дятлова». Прошло 60 лета охочие до загадок умы продолжают выяснять и уточнять обстоятельства этой трагедии. В 2019 году генеральная прокуратура России возобновила расследование гибели группы Дятлова. В марте специалисты летали на место трагедиичтобы выяснить все обстоятельства 60-летней давности. За ними последовал Андрей Малахов и федеральные журналисты. Они решиличто студенты погибли при падении ступени ракеты.

На Урале впервые пройдет пятидневный ультрамарафонПеревал Дятлова — плато Маньпупунер». Участники преодолеют дистанцию в 90 километров с перепадом высот в 2,8 тысячи метров. Организаторы обещают путешествие по местамовеянным тайнами. Участники встретятся в Екатеринбурге 30 июня и отправятся на вахтовке на базу Ильича в Ивделепройдут через перевал Дятлова до Вологодской гранипосле чего путешественников забросят на вертолете в поселок Ныроб и увезут в Пермьговорится на сайте проектаТрансУрал». Там все и расстанутся. Стоимость участия в соревнованиях — 50 тысяч рублей. Лимит для группы — 80 человек.