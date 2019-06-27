Решили полгорода посадить: на набережной Исети появились лавочки

На участке набережной Исети от Малышева до Куйбышева поставили новые скамейки. Как и задумывали в проекте , они выглядят как брус на ножках. Они находятся на левом берегу , практически вплотную друг к другу. Образцы показали еще в октябре 2018 года. Благоустройство этого участка Исети должны закончить в июле. Крайний срок — день города. Архитектурные решения разрабатывало проектное бюро In.Form. Стоимость работ — 170 миллионов рублей.