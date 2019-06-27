Решили полгорода посадить: на набережной Исети появились лавочки
17:31, 27 Июнь 2019
Малые архитектурные формы слишком плотно прилегают друг к другу.
На участке набережной Исети от Малышева до Куйбышева поставили новые скамейки. Как и задумывали в проекте, они выглядят как брус на ножках. Они находятся на левом берегу, практически вплотную друг к другу. Образцы показали еще в октябре 2018 года. Благоустройство этого участка Исети должны закончить в июле. Крайний срок — день города. Архитектурные решения разрабатывало проектное бюро In.Form. Стоимость работ — 170 миллионов рублей.
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Фото: ЕТВ
Недавно противоположный берег Исети осматривал мэр города Александр Высокинский. Он посчитал, что в проекте зря использовали дерево — оно быстро пачкается и чернеет. Мэр поручил покрыть его лаком, а лучше — заменить на корабельные доски. На правом берегу работы почти закончили: осталось обустроить две детские площадки и поставить качели.
ЕТВ уже побывал на набережной и спросил, как лавки оценили жители.
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