Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы

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Первый тест , взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов , но результат был атипичным. В пробы « В» нашли незначительные остатки одного из запрещенных веществ. После этого у « Уральского Халка» взяли еще две пробы.



По правилам UFC спортсмена наказывают за все препараты , которые он принимал в течение года до подписания контракта. Иван Штырков не стал ждать вердикта дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта.







20 апреля Иван Штырков должен был провести дебютный бой в UFC — против американца Дэвина Кларка. Но накануне уралец недомогал — и поединок перенесли. Штырков заключил контракт с UFC в марте 2019 года. Он так и не подрался под эгидой элитной лиги.

Президент Академии единоборств РМК Ивана Штыркова и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию. Дело в томчто допинг-проба бойца показала положительный результати его за это могли дисквалифицироватьпояснили ЕТВ в пресс-служба клубаАрхангел Михаил».