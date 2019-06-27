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Иван Штырков расторг контракт с UFC из-за положительной допинг-пробы

18:36, 27 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
Президент Академии единоборств РМК не провел ни одного боя в элитной лиге.
Президент Академии единоборств РМК Ивана Штыркова и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию. Дело в том, что допинг-проба бойца показала положительный результат, и его за это могли дисквалифицировать, пояснили ЕТВ в пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме Штыркова запрещенных препаратов, но результат был атипичным. В пробы «В» нашли незначительные остатки одного из запрещенных веществ. После этого у «Уральского Халка» взяли еще две пробы.

По правилам UFC спортсмена наказывают за все препараты, которые он принимал в течение года до подписания контракта. Иван Штырков не стал ждать вердикта дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта.

20 апреля Иван Штырков должен был провести дебютный бой в UFC — против американца Дэвина Кларка. Но накануне уралец недомогал — и поединок перенесли. Штырков заключил контракт с UFC в марте 2019 года. Он так и не подрался под эгидой элитной лиги.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, РМК, Академия единоборств, Екатеринбург, UFC
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