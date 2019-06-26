Уральский боксер во Франции поборется за звание чемпиона мира WBA

Боксер Магомед Курбанов проведет бой за титул чемпиона мира WВА в первом среднем весе. Уралец сразится с обладателем пояса WBA Gold Мишелем Соро 20 июля во Франции, рассказали ЕТВ в пресс-службе в Академии единоборств РМК.

Курбанов, выступающий на ринге с 2015 года, победил уже в 17 поединках подряд. В разное время он выигрывал титулы WBC Asia, WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International. И сейчас уралец входит в топ-15 рейтинга сильнейших боксеров в трех мировых организациях.