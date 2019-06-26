Дацюк определился с игровым номером в «Автомобилисте»

Хоккеист Павел Дацюк в предстоящем сезоне будет выступать за «Автомобилист» под 13 номером. Именно под этой цифрой он известен всему миру, подметили в пресс-служба хоккейного клуба.

Защитник Максим Березин будет выходить на лед под номером 5, Джефф Плэтт предпочел 16-й номер, Питер Холланд — 22-й, а Брукс Мацек — 17-й. Последний перешел в «Автомобилист» всего пять дней назад. В 2018 году канадский нападающий сборной Германии стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане.