Дацюк определился с игровым номером в «Автомобилисте»
08:51, 26 Июнь 2019
В межсезонье легендарный хоккеист пополнил состав клуба из Екатеринбурга.
Хоккеист Павел Дацюк в предстоящем сезоне будет выступать за «Автомобилист» под 13 номером. Именно под этой цифрой он известен всему миру, подметили в пресс-служба хоккейного клуба.
Защитник Максим Березин будет выходить на лед под номером 5, Джефф Плэтт предпочел 16-й номер, Питер Холланд — 22-й, а Брукс Мацек — 17-й. Последний перешел в «Автомобилист» всего пять дней назад. В 2018 году канадский нападающий сборной Германии стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане.
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