Производить мороженое в Екатеринбурге стало в два раза дороже

Екатеринбургским производителям приходится платить в два раза больше за приготовление мороженого, чем год назад. Средняя цена оборудования подросла до 101 тысячи рублей. Дороже только в Омске. Средняя цена по России составляет 66 тысяч, рассказали эксперты Авито.

Екатеринбург занимает 22 строчку по доступности техники для мороженого, и начать этот бизнес в уральской столице — очень дорого, по сравнению с другими крупными городами. Проще всего — в Казани: там оборудование стоит всего 24 тысячи. Всего по России рынок техники для мороженого вырос на 34%.