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Производить мороженое в Екатеринбурге стало в два раза дороже

18:06, 25 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Уральские предприниматели платят почти в два раза больше среднероссийского ценника

Екатеринбургским производителям приходится платить в два раза больше за приготовление мороженого, чем год назад. Средняя цена оборудования подросла до 101 тысячи рублей. Дороже только в Омске. Средняя цена по России составляет 66 тысяч, рассказали эксперты Авито.

Екатеринбург занимает 22 строчку по доступности техники для мороженого, и начать этот бизнес в уральской столице — очень дорого, по сравнению с другими крупными городами. Проще всего — в Казани: там оборудование стоит всего 24 тысячи. Всего по России рынок техники для мороженого вырос на 34%.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, авито, Екатеринбург, мороженое, еда
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