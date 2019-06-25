Оркестр Свердловской филармонии выступит на двух фестивалях в Германии

Уральский филармонический оркестр под руководством дирижера Дмитрия Лисса сыграет на двух старейших европейских фестивалях в Бад-Киссингене и Висбадене. Концерты пройдут в рамках проекта «Русские сезоны». Основой программ нашего оркестра станет музыка Чайковского. По мнению Дмитрия Лисса, для любого русского дирижера она является главной в репертуаре. В частности, симфонический коллектив исполнит четвертую симфонию композитора и первый фортепианный концерт. Солистом впервые выступит молодой пианист Бехзод Абдураимов, который является эксклюзивным артистом британского лейбла Decca Classics.

Музыкальные фестивали в Бад-Киссингене и Висбадене появились в 1980-х годах. Их принято считать значимыми культурными событиями Германии. В Висбадене есть собственный диалект григорианского пения и самый старый работающий орган в Германии. Фестиваль в Бад-Киссингене всегда получается масштабным: больше 50 концертов для 30 тысяч слушателей.