Оркестр Свердловской филармонии выступит на двух фестивалях в Германии
Уральский филармонический оркестр под руководством дирижера Дмитрия Лисса сыграет на двух старейших европейских фестивалях в Бад-Киссингене и Висбадене. Концерты пройдут в рамках проекта «Русские сезоны». Основой программ нашего оркестра станет музыка Чайковского. По мнению Дмитрия Лисса, для любого русского дирижера она является главной в репертуаре. В частности, симфонический коллектив исполнит четвертую симфонию композитора и первый фортепианный концерт. Солистом впервые выступит молодой пианист Бехзод Абдураимов, который является эксклюзивным артистом британского лейбла Decca Classics.
Музыкальные фестивали в Бад-Киссингене и Висбадене появились в 1980-х годах. Их принято считать значимыми культурными событиями Германии. В Висбадене есть собственный диалект григорианского пения и самый старый работающий орган в Германии. Фестиваль в Бад-Киссингене всегда получается масштабным: больше 50 концертов для 30 тысяч слушателей.
«Русские сезоны» закончатся для Уральского филармонического оркестра в ноябре 2019 года выступлениями в залах Леверкузена и Гамбурга, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской государственной академической филармонии.
ЕТВ встречался с дирижером Дмитрием Лиссом в начале 2019 года и общался с ним на тему музыки, профессии, дружбы и судьбы. Текст вы можете прочитать здесь.