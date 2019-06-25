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Оркестр Свердловской филармонии выступит на двух фестивалях в Германии

14:13, 25 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба свердловской филармонии
Два старейших европейских музыкальных мероприятия пройдут в Бад-Киссингене и Висбадене.

Уральский филармонический оркестр под руководством дирижера Дмитрия Лисса сыграет на двух старейших европейских фестивалях в Бад-Киссингене и Висбадене. Концерты пройдут в рамках проекта «Русские сезоны». Основой программ нашего оркестра станет музыка Чайковского. По мнению Дмитрия Лисса, для любого русского дирижера она является главной в репертуаре. В частности, симфонический коллектив исполнит четвертую симфонию композитора и первый фортепианный концерт. Солистом впервые выступит молодой пианист Бехзод Абдураимов, который является эксклюзивным артистом британского лейбла Decca Classics.

Музыкальные фестивали в Бад-Киссингене и Висбадене появились в 1980-х годах. Их принято считать значимыми культурными событиями Германии. В Висбадене есть собственный диалект григорианского пения и самый старый работающий орган в Германии. Фестиваль в Бад-Киссингене всегда получается масштабным: больше 50 концертов для 30 тысяч слушателей.

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«Русские сезоны» закончатся для Уральского филармонического оркестра в ноябре 2019 года выступлениями в залах Леверкузена и Гамбурга, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской государственной академической филармонии.

ЕТВ встречался с дирижером Дмитрием Лиссом в начале 2019 года и общался с ним на тему музыки, профессии, дружбы и судьбы. Текст вы можете прочитать здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , филармония, оркестр, Германия, гастроли, Дмитрий Лисс
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