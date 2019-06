Московская группа The Beatboy станет хедлайнером The Beatles Fest

Организаторы The Beatles Fest рассказали, кто выступит на мероприятии в 2019 году. Через две недели, 6 июля, В Преображенский парк Академического микрорайона приедет хедлайнер фестиваля — московская группа The Beatboy. Также на сцену выйдут Blues Bastards, «ОбъектЪ», Snowbox, Dr. Joy, Diddley Dogs, Bob and The Monsters и другие. Музыкальное мероприятие закроет песня битлов Hey, Jude и салют, рассказали ЕТВ в пресс-службе фестиваля.

«В разные годы мы выбирали разные стили для фестиваля — от графичных 60-х до хиппи, и как раз на последнем задержались на несколько лет. Философия хиппи очень приветствует открытые зеленые пространства», — отмечает руководитель оргкомитета The Beatles Fest Вера Белоус.

Фестиваль, посвященный ливерпульской четверке, пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Обычно мероприятие было на Уралмаше, но в апреле 2019 года стало известно, что его перенесут в Академический. Как это было прошлой весной, читайте здесь. А два года назад ЕТВ делал фоторепортаж. Если вы помните, что ходили на The Beatles Fest в 2017-м, ищите себя на фотографиях по ссылке.