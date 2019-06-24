«Теряю дар речи»: Англия помешалась на голе футболиста «Урала»

Англичане восхищаются изящным голом полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, который он забил еще в августе 2018 года в ворота московского «Динамо». На 53 минуте румын получил навес в штрафной, одним движением убрал защитника — и вколотил мяч в сетку ворот.

Спустя почти год эффектный момент разошелся среди английских любителей футбола. В Twitter болельщик лондонского «Тоттенхэма» выложил гол Бикфалви со словами: «Я теряю дар речи! Кто, черт возьми исполнил такое?» Уже сейчас на ролике пять миллионов просмотров, 137 тысяч лайков, 34 тысячи ретвитов и много комментариев, где фанаты поражаются игрой полузащитника екатеринбургского клуба. «О, ему 31? Он как Месси Российской лиги» — написал один из комментаторов.

Эрик Бикфалви считается лидером «Урала». В сезоне 2018/19 румын забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Сейчас «Урал» проводит предсезонные сборы в Словении. На днях руководство объявило о трансфере польского защитника Рафала Аугустыняка.

