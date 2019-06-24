Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Теряю дар речи»: Англия помешалась на голе футболиста «Урала»

11:42, 24 Июнь 2019
source.jpg
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Видео с Эриком Бикфалви уже набрало пять миллионов просмотров.

Англичане восхищаются изящным голом полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви, который он забил еще в августе 2018 года в ворота московского «Динамо». На 53 минуте румын получил навес в штрафной, одним движением убрал защитника — и вколотил мяч в сетку ворот.

Спустя почти год эффектный момент разошелся среди английских любителей футбола. В Twitter болельщик лондонского «Тоттенхэма» выложил гол Бикфалви со словами: «Я теряю дар речи! Кто, черт возьми исполнил такое?» Уже сейчас на ролике пять миллионов просмотров, 137 тысяч лайков, 34 тысячи ретвитов и много комментариев, где фанаты поражаются игрой полузащитника екатеринбургского клуба. «О, ему 31? Он как Месси Российской лиги» — написал один из комментаторов.

Эрик Бикфалви считается лидером «Урала». В сезоне 2018/19 румын забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Сейчас «Урал» проводит предсезонные сборы в Словении. На днях руководство объявило о трансфере польского защитника Рафала Аугустыняка.

Кодекс шоколатье
ЕТВ отправился на сладкое производство.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале ««Теряю дар речи»: Англия помешалась на голе футболиста «Урала»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, футбол, Свердловская область , Екатеринбург, ФК "Урал"
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
От Светланы Зенковой
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой