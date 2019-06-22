«Урал» оставил у себя экс-игрока «Зенита»
16:11, 22 Июнь 2019
Григорий Иванов выкупил форварда Андрея Панюкова.
Нападающий «Зенита», 24-летний Андрей Панюков, останется в «Урале» — прошлый сезон он провел в екатеринбургском клубе на правах аренды. По его окончании президент ФК Григорий Иванов выкупил форварда у «Зенита». Информацию об этом он подтвердил «Чемпионату».
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Мы выкупили Панюкова у «Зенита», это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить.
В сезоне 2018\2019 Панюков провел 21 игру в РФПЛ за «Урал», в 15 из них вышел в основном составе. Форвард отметился шестью голами.
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