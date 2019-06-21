Топ-5 новостей недели: от «города бесов» до позора «Рифея»
19:00, 21 Июнь 2019
ЕТВ снова собрал главные события этой недели. Было сложно, но давайте вспоминать.
Очередная рабочая неделя в Екатеринбурге выдалась очень насыщенной. Наш город как минимум превратился в мем. Хорошо это или нет, решайте сами. Но перед тем как уйти на заслуженный двухдневный отдых, вместе с нами напрягите мозги и вспомните, что произошло за это время.
Мы зашифровали на картинке пять главных событий. Мы в вас верим!
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Иллюстрация: Николай Пекарский, ЕТВ
Город храбрых бесов
В понедельник жители Екатеринбурга узнали, что живут в «городе бесов». Об этом с начала скверного конфликта твердил Владимир Соловьев, но теперь его слова обрели форму указателя, который красовался на въезде в город. Мэр от этого ужаснулся, а вот губернатор Куйвашев придумал новый мем, решив, что Екатеринбургу больше подходит название «город храбрых».
Желание главы региона исполнилось — таблички с такой надписью появились на всех въездах в город. Правда, ГИБДД оказалась не в восторге от креатива, поэтому что в понедельник, что во вторник указатели быстро исчезали. Но из памяти и интернета удалить ничего невозможно, поэтому по Екатеринбургу начали гулять наклейки с «городом бесов», а потом и вовсе появились носки с надписью «город храбрых бесов».
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Наезд на метро
На этой неделе тень нависла над екатеринбургской мечтой — второй веткой метро. Оказалось, что Минтранс посоветовал премьер-министру не тратить федеральные деньги на проектирование новых станций: пассажиропоток падает, а наземный транспорт хорошо развивается. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не упал духом и заявил, что 150 миллионов на все расчеты найдутся и в местной казне. Сил добавили слова полпреда Цуканова о том, что строительство метро одобрил даже Путин. Чтобы доказать, что подземка жизненно необходима городу, решили провести опрос. Правда пока голосовать можно только на канале пресс-службы мэрии в Telegram.
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Позор «Рифея»
Свердловская область все-таки засветилась в прямой линии Владимира Путина, а точнее — переполненный мусорный бак в Верхней Салде. «Это безобразие», — сказал президент. После этого на место выехал замминистра ЖКХ Егор Свалов, прокуратура начала проверку, а мусор испарился. Ответственным за вывоз мусора в городе оказался оператор «Рифей». В компании заявили, что после жалобы жителей все в городе стало хорошо, а мусор в тот самый бак подбросили нечестные предприниматели. Претензий у Министерства ЖКХ не оказалось.
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Изгнание кальянокуров
Перед главным корпусом УрФУ запретили парковку автомобилей. По вечерам екатеринбуржцы любили приезжать туда на машине и курить кальян, чем раздражали жителей близлежащих домов (без музыки атмосфера была не той). Есть одно «но»: 3 июля на площадке перед главным корпусом УрФУ начнется Венский фестиваль музыкальных фильмов, и гостям придется искать парковку для автомобиля где-то в другом месте.
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Монеточка у Жоры
Уральская певица Лиза Монеточка может начать актерскую карьеру. Она должна исполнить одну из главных ролей в новом фильме Жоры Крыжовникова «Дорога на Джомолунгму». Картина расскажет историю семьи, которая едет на Грушинский фестиваль авторской песни. Должно получиться веселое роуд-муви с ноткой грусти — отец семейства смертельно болен. Фильмы Жоры Крыжовникова (режиссер «Горько») обычно очень музыкальны, поэтому Лиза отлично впишется. Если разработка получит деньги Минкульта, то увидеть фильм на экранах зрители смогут в 2021 году.
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