Топ-5 новостей недели: от «города бесов» до позора «Рифея»

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Мы зашифровали на картинке пять главных событий. Мы в вас верим!

Очередная рабочая неделя в Екатеринбурге выдалась очень насыщенной. Наш город как минимум превратился в мем. Хорошо это или нетрешайте сами. Но перед тем как уйти на заслуженный двухдневный отдыхвместе с нами напрягите мозги и вспомнитечто произошло за это время.