Первый пошел: «Урал» представил польского защитника

Футбольный « Урал» подписал контракт с 25-летним польским защитником Рафалом Аугустыняком. Ранее игрок выступал за клуб « Медзь». В прошлом сезоне забил два гола и отдал две голевых паса в 22 матчах чемпионата Польши.





Рафал уже присоединился к « Уралу» на сборе в Словении. « Жду момента , когда приеду в Екатеринбург. Сейчас еще мало что знаю о нем , но мне известно , что это большой город», — цитирует Аугустыняка пресс-служба ФК « Урал».



