Первый пошел: «Урал» представил польского защитника
13:25, 21 Июнь 2019
Екатеринбургский клуб оформил дебютный трансфер межсезонья.
Футбольный «Урал» подписал контракт с 25-летним польским защитником Рафалом Аугустыняком. Ранее игрок выступал за клуб «Медзь». В прошлом сезоне забил два гола и отдал две голевых паса в 22 матчах чемпионата Польши.
Рафал уже присоединился к «Уралу» на сборе в Словении. «Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас еще мало что знаю о нем, но мне известно, что это большой город», — цитирует Аугустыняка пресс-служба ФК «Урал».
«Урал» начнет новый футбольный год дома, 14 июля с «Уфой». Уже через неделю «Екатеринбург Арена» примет игру «Урал» — «Ахмат». Первый выезд екатеринбуржцев пройдет 28 июля на новом стадионе московского «Динамо». 4 августа «Урал» снова вернется домой и примет «Ростов». Затем последуют гостевые матчи с «Локомотивом» и «Сочи», а также домашний поединок с «Крыльями Советов».
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