Noize MC приедет на возрожденный «Старый Новый рок» на «Волне»

Noize MC, БИРТМАН и группа « кАчевники» выступят на фестивале « Старый Новый рок» на « Волне». Организаторы обещают еще четырех хедлайнеров , но их имена пока не называются.

К музыкальному open-air добавятся мультиформатные недельные резиденции по пяти креативным индустриям: фотография, театр, журналистика, кино и современное искусство. Каждое направление создаст немузыкальное наполнение фестиваля — читки абсолютно новых пьес, выставки фотографии и современного искусства, новые короткометражки и фестивальное мультиформатное медиа. Проекты, победившие в своих направлениях, получат по 50 тысяч рублей.