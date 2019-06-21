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Noize MC приедет на возрожденный «Старый Новый рок» на «Волне»

12:39, 21 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Организаторы объявили первых хедлайнеров фестиваля, который состоится благодаря президентскому гранту.
Noize MC, БИРТМАН и группа «кАчевники» выступят на фестивале «Старый Новый рок» на «Волне». Организаторы обещают еще четырех хедлайнеров, но их имена пока не называются.

К музыкальному open-air добавятся мультиформатные недельные резиденции по пяти креативным индустриям: фотография, театр, журналистика, кино и современное искусство. Каждое направление создаст немузыкальное наполнение фестиваля — читки абсолютно новых пьес, выставки фотографии и современного искусства, новые короткометражки и фестивальное мультиформатное медиа. Проекты, победившие в своих направлениях, получат по 50 тысяч рублей.

Фестиваль «Старый Новый рок» пройдет 26 и 27 июля в Заречном на базе «Волна». Последний раз такое было пять лет назад. Проект смогли перезапустить благодаря президентскому гранту в десять миллионов рублей. Большая часть этой суммы пойдет на проект резиденций, добавили в пресс-службе фестиваля.
Завидуйте молча
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Волна, Старый новый рок
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