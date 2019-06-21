Нечаев перепел Ревву голосами Ромы Зверя и Скриптонита

Музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев продолжает делать пародии на артистов. В этот раз Нечаев перепел Александра Ревву голосами других российских музыкантов: Ромы Зверя, Леонида Агутина, Скриптонита, Дмитрия Маликова, Льва Лещенко, солиста «Любэ», Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Mr. Credo и других исполнителей. Видео с треком «Зацепила» екатеринбуржец выложил на свой канал на Youtube.

Александр Ревва тоже посмотрел ролик и ответил Кириллу Нечаеву в комментариях в Instagram: «Браво! Это очень круто! Спасибо, что зацепил «Зацепила».