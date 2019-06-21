Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Нечаев перепел Ревву голосами Ромы Зверя и Скриптонита

08:50, 21 Июнь 2019
nechaev.jpg
Фото: скриншот видео с Youtube-канала Кирилла Нечаева
Ранее екатеринбуржец исполнял песню российского шоумена «Чика».

Музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев продолжает делать пародии на артистов. В этот раз Нечаев перепел Александра Ревву голосами других российских музыкантов: Ромы Зверя, Леонида Агутина, Скриптонита, Дмитрия Маликова, Льва Лещенко, солиста «Любэ», Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Mr. Credo и других исполнителей. Видео с треком «Зацепила» екатеринбуржец выложил на свой канал на Youtube.

Александр Ревва тоже посмотрел ролик и ответил Кириллу Нечаеву в комментариях в Instagram: «Браво! Это очень круто! Спасибо, что зацепил «Зацепила».

Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь — но изменить ситуацию можем только мы.

Напомним, ранее Нечаев уже исполнял песню Александра Реввы «Чика». Тогда шоумен тоже не остался равнодушным к пародии: он посчитал уральца талантливым и крутым, отметив, что у него «прекрасное чувство юмора и отличный музыкальный вкус».

Кирилл Нечаев и его пародии:
«Я звонил знакомым голосом Ельцина»: Кирилл Нечаев побывал у Урганта
Поклонники начали критиковать Кирилла Нечаева за «кривляние»
Кирилл Нечаев выпустил новое пародийное видео
Спел голосами Билана и Дорна: Нечаев вернулся с пародиями на звезд
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Нечаев перепел Ревву голосами Ромы Зверя и Скриптонита»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Екатеринбург, пародии, музыка, песни, Свердловская область , Кирилл Нечаев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
От Светланы Зенковой
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой