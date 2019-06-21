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Для екатеринбуржцев сделали «бесовскую маску»

15:56, 21 Июнь 2019
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Скриншот
Чтобы воспользоваться фильтром, нужно открыть приложение Facebook на телефоне.

Жителям Екатеринбурга сделали специальную маску Hellburg (Hell — ад, burg — город) по мотивам истории с табличкой «город бесов». Как говорится в группе AR Maniac, «нанести» графическую маску могут пока только 200 человек. Чтобы воспользоваться ей, нужно открыть приложение Facebook на телефоне. «Да начнется мракобесие!» — написали создатели маски.

Ранее создатель питерской компании St. Friday Socks Rus, екатеринбуржец Сергей Тонков выпустил серию носков с надписью «Город храбрых бесов». «Решили разрешить споры вокруг того, является ли Екатеринбург городом бесов или городом храбрых. В конце концов, у этой истории должен был появиться мерч. Вот наша версия», — написал Тонков на странице в Facebook.

Журналист Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов» после протестов в сквере у Драмтеатра, а в начале этой недели, 17 июня, указатель с такой надписью появился на въезде в Екатеринбург. Потом его убрали. Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что это неприятные слова.»Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых“», — предложил губернатор.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Скверная история, маска, город бесов, Екатеринбург
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