«Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады

Хоккейный « Автомобилист» продолжает яркую трансферную кампанию. На этот раз екатеринбуржцы объявили о переходе канадского нападающего сборной Германии Брукса Мацека. В 2018 год хоккеист стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. Последним клубом Мэцека стал Chicago Wolves. В прошлом сезоне он набрал 66 ( 31+35) очков , включая три шайбы в финальной серии AHL за Кубок Колдера.



