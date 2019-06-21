«Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады
17:29, 21 Июнь 2019
Состав екатеринбуржцев усилил Брукс Мацек, канадский нападающий немецкого происхождения
Хоккейный «Автомобилист» продолжает яркую трансферную кампанию. На этот раз екатеринбуржцы объявили о переходе канадского нападающего сборной Германии Брукса Мацека. В 2018 год хоккеист стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. Последним клубом Мэцека стал Chicago Wolves. В прошлом сезоне он набрал 66 (31+35) очков, включая три шайбы в финальной серии AHL за Кубок Колдера.
Ранее «Автомобилист» пополнили канадский нападающий Джефф Плэтт, легендарный уралец Павел Дацюк, бывший защитник омского «Авангарда» Максим Березин и другие. А звезды екатеринбургского клуба Анатолий Голышев и Дэн Секстон продлили свои контракты. Об итогах сезона 2018/19 и планах на грядущий руководители «Автомобилиста» говорили в середине апреля.
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