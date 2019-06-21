Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

«Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады

17:29, 21 Июнь 2019
dfbba27f2b7bb2c87da2749c25a1b2010294fb0f_700.jpg
Фото: ХК «Автомобилист»
Состав екатеринбуржцев усилил Брукс Мацек, канадский нападающий немецкого происхождения
Хоккейный «Автомобилист» продолжает яркую трансферную кампанию. На этот раз екатеринбуржцы объявили о переходе канадского нападающего сборной Германии Брукса Мацека. В 2018 год хоккеист стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. Последним клубом Мэцека стал Chicago Wolves. В прошлом сезоне он набрал 66 (31+35) очков, включая три шайбы в финальной серии AHL за Кубок Колдера.

Ранее «Автомобилист» пополнили канадский нападающий Джефф Плэтт, легендарный уралец Павел Дацюк, бывший защитник омского «Авангарда» Максим Березин и другие. А звезды екатеринбургского клуба Анатолий Голышев и Дэн Секстон продлили свои контракты. Об итогах сезона 2018/19 и планах на грядущий руководители «Автомобилиста» говорили в середине апреля.
Завидуйте молча
На благоустройство в Екатеринбурге без слез не взглянешь.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале ««Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, Екатеринбург, хоккей
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Развлечения
Гости открыли счет на 13-й минуте. «Автомобилист» уступил «Ак Брасу»
Уральцы не смогли сломить оборону казанцев и проиграли: 0:3
Сумма мнений Σ
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
Коммунальный лайф-хак. Как вернуть деньги за ремонт дома?
От Светланы Зенковой
На сцене
Религиозная тема и театр
Религиозная тема и театр
От Светланы Зенковой
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Развлечения
Уральский рэпер АК-47 поддержал хоккеистов Челябинска в Кубке Гагарина
Гимн-речитатив свердловского музыканта посвящен схватке «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в рамках полуфинала Восточной конференции.
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.