Афиша не для всех: фестиваль под открытым небом и винный трамвай

Этот трамвай лишь слегка похож на обычный. Он уютный , со столиками , чтобы можно было наслаждаться не только видами за окном , но и приятными винами. За два часа пассажиры необычного трамвая проедут по основным достопримечательностям города и расскажут захватывающие истории из жизни Екатеринбурга. Маршрут « винного» трамвая: Фрунзе , 35 — Цирк — Гостиница « Исеть» — УПИ — ВИЗ — Цирк



