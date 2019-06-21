Афиша не для всех: фестиваль под открытым небом и винный трамвай
Легенды уральского рэпа
Фото предоставлено организаторами
Где: CENTER Club (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 21 июня в 19:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Дух сибирской электронники
Фото предоставлено организаторами
В Дом печати заглянет один из крупнейших электронно-музыкальных фестивалей Сибири. Проходящий в горах Алтая уже в четырнадцатый раз, фестиваль ежегодно собирает огромное количество гостей со всей России, общее число которых перевалило за добрую сотню тысяч человек. Грядущее препати в Екатеринбурге — отличная возможность зарядиться эмоциями, ощутить дух фестиваля, познакомиться с его участниками, а также найти попутчиков в поездку на мероприятие.
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 22 июня в 23:00
Сколько: от 300 рублей, билеты тут
Винный трамвай
Фото: pixabay
Где: сбор на Фрунзе, 25, у Южного трамвайного парка
Когда: 22 июня в 18:00
Сколько: 2000 рублей, запись по предоплате
Классика Достоевского
Фото предоставлено организаторами
Где: театр «Волхонка» (Малышева, 21/1)
Когда: 22–23 июня в 18:00
Сколько: от 750 рублей, билеты тут
Польское кино
Фото: культура.екатеринбург.рф
Где: Дом кино (Луначарского, 137)
Когда: с 19 по 23 июня в 19:00
Сколько: 100 рублей, билеты тут
Улыбнись нам, Господи
Фото предоставлено организаторами
Что: спектакль «Улыбнись нам, Господи»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут
Встреча с Толстогановой
Фото: Ельцин Центр
Что: встреча с актрисой Викторией Толстогановой
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 июня в 19:30
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Грибной хаус
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут
Формула доверия
Фото предоставлено организаторами
Необычный городской семейный Фестиваль «Формула доверия» состоится 29 июня в ЦПКиО. На площадке городского парка организуется 11 конкурсных заданий. Командам из детей и родителей предстоит пройти квест. Впереди их ждут задания на «научных станциях». За каждый этап команды получат цифры от ведущих. В итоге они должны будут собрать номер 8-800-2000-122 — телефон доверия. Задания построены на сплочение каждой семейной команды и повышение доверия между детьми и родителями. Ожидается, что в акции поучаствуют более 300 человек.
Что: фестиваль «Формула доверия»
Где: ЦПКиО (Мичурина, 230)
Когда: 29 июня в 12:00
Сколько: от 700 рублей, подробнее тут
Эрика Лундмоен
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
Любовь костюмера и программиста
Фото предоставлено организаторами
«История любви» — спектакль с простым названием, но с весьма замысловатым сюжетом. Она — костюмер в оперном театре, он — молодой программист. Что может быть общего у таких разных людей? Любовь!
Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
20 лет «Кукле Колдуна»
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы КняZZ
Где: Teleclub (Карьерная, 16)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут