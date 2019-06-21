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Афиша не для всех: фестиваль под открытым небом и винный трамвай

07:00, 21 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Выбираем, куда пойти на выходные.
Ура, в Екатеринбург пришла летняя погода! Сидеть дома нельзя, нужно пользоваться моментом. По этому случаю ЕТВ собрал афишу мероприятий, которые украсят ваши выходные.
Ребенок имеет право на драку

Легенды уральского рэпа

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Фото предоставлено организаторами

Впервые АК-47, Триагрутрика и другие выступят под открытым небом у Ельцин Центра. Уникальное событие для всех ценителей уральского рэпа — пять часов нереального отрыва и кача!

Что: ПАТИFEST
Где: CENTER Club (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 21 июня в 19:00
Сколько: от 800 рублей, билеты тут
Екатеринбургская школьница получила 300 баллов за три ЕГЭ
Анастасия Пределина сдала на максимум русский, математику и физику.

Дух сибирской электронники

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Фото предоставлено организаторами

В Дом печати заглянет один из крупнейших электронно-музыкальных фестивалей Сибири. Проходящий в горах Алтая уже в четырнадцатый раз, фестиваль ежегодно собирает огромное количество гостей со всей России, общее число которых перевалило за добрую сотню тысяч человек. Грядущее препати в Екатеринбурге — отличная возможность зарядиться эмоциями, ощутить дух фестиваля, познакомиться с его участниками, а также найти попутчиков в поездку на мероприятие.

Что: Вечеринка Butterfly Festival Preparty
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 22 июня в 23:00
Сколько: от 300 рублей, билеты тут
ГИБДД запретила парковаться напротив главного корпуса УрФУ
Где будут оставлять автомобили гости Венского фестиваля, никто не подумал.

Винный трамвай

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Фото: pixabay

Этот трамвай лишь слегка похож на обычный. Он уютный, со столиками, чтобы можно было наслаждаться не только видами за окном, но и приятными винами. За два часа пассажиры необычного трамвая проедут по основным достопримечательностям города и расскажут захватывающие истории из жизни Екатеринбурга. Маршрут «винного» трамвая: Фрунзе, 35 — Цирк — Гостиница «Исеть» — УПИ — ВИЗ — Цирк

Что: поездка в винном трамвае
Где: сбор на Фрунзе, 25, у Южного трамвайного парка
Когда: 22 июня в 18:00
Сколько: 2000 рублей, запись по предоплате
Работу «Рифея» в Верхней Салде проверят по указанию Куйвашева
После критики Владимира Путина во время прямой линии в город отправился заммминистра ЖКХ.

Классика Достоевского

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Фото предоставлено организаторами

Нестареющая классика. Бедный студент Родион Раскольников идет на преступление, за которым неизбежно следуют муки совести: его душа, отягощенная грехом убийства, мечется между верой и безверием, надеждой и отчаянием. Расследование сыщика Порфирия Петровича в конечном итоге выводит следствие на Раскольникова, но еще до знакомства со следователем Родион встречает настоящую любовь, которая поможет ему прийти к покаянию.

Что: спектакль «Преступление и наказание»
Где: театр «Волхонка» (Малышева, 21/1)
Когда: 22–23 июня в 18:00
Сколько: от 750 рублей, билеты тут

Коммунальщики заплатят свердловчанину 115 тысяч рублей
В декабре 2017 года случилась авария на трубах. Ее устранили в апреле.

Польское кино

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Фото: культура.екатеринбург.рф

Свердловская областная организация «Союза кинематографистов РФ» представляет фестиваль польского кино — фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы пройдут в малом зале Дома кино.

Что: Фестиваль польского кино «Висла»
Где: Дом кино (Луначарского, 137)
Когда: с 19 по 23 июня в 19:00
Сколько: 100 рублей, билеты тут
Мэрия Екатеринбурга отказывается общаться с автором захваченной группы
Администрация забрала паблик «Екатеринбург» у Кирилла Костина, который он бесплатно вел шесть лет.

Улыбнись нам, Господи

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Фото предоставлено организаторами

Родительская любовь — особенная. Вот перед нами разворачивается спектакль-притча про путешествие пожилых евреев, которые решили отправиться к сыну главного героя. И вся поездка, со всеми её интересными диалогами, воспоминаниями, встречами и неожиданными поворотами — как сам их долгий и непростой жизненный путь. И весь этот путь — дорога к детям.

Что: спектакль «Улыбнись нам, Господи»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут

Куйвашев заставил свердловский кабмин смотреть прямую линию Путина
Члены правительства будут ждать вопросов по своей теме четыре часа.  

Встреча с Толстогановой

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Фото: Ельцин Центр

В Ельцин Центре пройдет встреча с известной актрисой Виктории Толстогановой, которая признана лучшей актрисой 30-го фестиваля «Кинотавр» — 2019 за роль в фильме «Выше неба». Родилась в Москве. В 1996 году окончила актерский факультет ГИТИСа. До середины 2000-х — актриса Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Работала с режиссерами Владимиром Мирзоевым, Кириллом Серебренниковым, Михаилом Угаровым, Ольгой Субботиной и другими.

Что: встреча с актрисой Викторией Толстогановой
Где: Ельцин Центр (Бориса Ельцина, 3)
Когда: 24 июня в 19:30
Сколько: от 800 рублей, билеты тут

Жителей Екатеринбурга снова позвали на онкосубботник
Во время прошлой проверки онкологические заболевания выявили в 55 пациентов.

Грибной хаус

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Фото предоставлено организаторами

Темный атмосферный хаус, гипнотический транс и эклектика электронных стилей — «визитная карточка» Infected Mushroom. Два десятка лет группа подтверждает репутацию новаторов электронной танцевальной музыки и, одновременно, своими пластинками и выступлениями продолжает традицию собственного суб-жанра психоделического транса.

Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут

Аналитики узнали, сколько стоит снять комнату в Екатеринбурге
По цене на недвижимость уральская столица идет на твердом третьем месте.

Формула доверия

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Фото предоставлено организаторами

Необычный городской семейный Фестиваль «Формула доверия» состоится 29 июня в ЦПКиО. На площадке городского парка организуется 11 конкурсных заданий. Командам из детей и родителей предстоит пройти квест. Впереди их ждут задания на «научных станциях». За каждый этап команды получат цифры от ведущих. В итоге они должны будут собрать номер 8-800-2000-122 — телефон доверия. Задания построены на сплочение каждой семейной команды и повышение доверия между детьми и родителями. Ожидается, что в акции поучаствуют более 300 человек.

Что: фестиваль «Формула доверия»
Где: ЦПКиО (Мичурина, 230)
Когда: 29 июня в 12:00
Сколько: от 700 рублей, подробнее тут

Кольцовские таможенники забрали у любителя чая 10 килограммов листьев
Ташкентец уверял проверяющих, что везет напиток для себя, но ему не поверили.

Эрика Лундмоен

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Фото предоставлено организаторами

Эрика Лундмоен, автор музыкальной сенсации 2018 года «Яд» впервые за все время карьеры выйдет на сцену «Дома печати» и подарит публике уральской столицы возможность услышать новое уникальное живое звучание свежевышедшего полноформатного релиза «Источник». Музыка Эрики определяет звучание нового витка индустрии и открывает новые ощущения для слушателей, много ярких граней чувств и откровений яркой и самобытной исполнительницы.

Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут

В Свердловской области загорелся военный склад
Густой черный столб дыма видели за несколько километров от места происшествия.

Любовь костюмера и программиста

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Фото предоставлено организаторами

«История любви» — спектакль с простым названием, но с весьма замысловатым сюжетом. Она — костюмер в оперном театре, он — молодой программист. Что может быть общего у таких разных людей? Любовь!

Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут

Клинике Владислава Тетюхина официально присвоили его имя
Изменения внесли в государственный реестр.

20 лет «Кукле Колдуна»

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Фото предоставлено организаторами


Запись «Акустического альбома» группы «Король и шут» проходила в 1998 году в студии фирмы «Мелодия», расположенной в старинной лютеранской церкви на Васильевском острове. Музыканты использовали церковный зал в качестве естественного резонатора. По словам участников группы, первый раз они записывались в таких комфортных условиях. В 2019 году исполняется 20 лет с момента релиза этой легендарной пластинки. На большом летнем концерте группа«КняZz» исполнил все хиты.

Что: концерт группы КняZZ
Где: Teleclub (Карьерная, 16)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут

Аэропорт Кольцово принял крупнейшее европейское авиаралли
За два часа в воздушной гавани сели 17 самолетов.
Хороших выходных!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, театр, Свердловская область , Екатеринбург, афиша, афиша не для всех
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