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В Екатеринбурге продают альбом с марками за 270 тысяч рублей

11:19, 20 Июнь 2019
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Фото: «Юла»
Купивший получит 500 наклеек.
На «Юле» выставили на продаже огромный альбом с марками. В коллекции есть 500 наименований. Находку для филателиста продают за 270 тысяч рублей.

В интернет-магазинах размещают много интересных товаров. Так, на «Юле» продается мозаика «Наследие Джобса», собранная за два года из частей телефонов iPhone. Всего в мозаике 1000 фрагментов, вырезанных лобзиком. За свою работу уралец запросил 250 тысяч рублей.

Встречаются и мошенники. У «Екатеринбург Арены» появился фальшивый сайт, который продает билеты на концерт группировки «Ленинград». На официальной странице площадки в Instagram предупредили, что двойник с адресом Ekb.arena.com создали перекупщики, которые продают заветные проходки с наценкой.

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Фото: «Юла»

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Юла, альбом, марка
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