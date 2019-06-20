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Школьники Екатеринбурга выпустили игру-квест по городу

16:00, 20 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В приложении десять уральских писателей предлагают прогуляться по Центру, Эльмашу, Уралмашу и Пионерке.

Учащиеся 35 гимназии в Екатеринбурге выпустили игру-квест Uralit, в котором десять уральских писателей предлагают прогуляться по их маршрутам. Благодаря им играющие могут, не отходя от телефона, попасть на Эльмаш, Уралмаш, Пионерку и Центр. В описании приложения сказано, что школьники таким образом предлагают познакомиться с литераторами-современниками Урала.

В Uralit вы можете прогуляться вместе с Андреем Санниковым, Русланом Комадеем, Алексеем Сальниковым, Сергеем Даниловым, Ярославой Широковой, Константином Комаровым, Сергеем Ивкиным, Антоном Мамонтовым, Владиславом Семенцулом и Артемом Быковым. Смотрите, как выглядить прогулка с автором книги «Петровы в гриппе» Алексеем Сальниковым.

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Тренер-инструктор Максим Беренов убежден, что каждый школьник может дать сдачи.

«Инновационный проект призван скукожить пропасть между школьниками и писателями, когда первые верят, что литераторы бывают только из бронзы, а писатели невооруженным глазом не различают школьных взрослых лиц», — указано в разделе «О приложении» на Play Маркет. Создатели квеста надеются, что игра станет психогеографическим, исследовательским проектом, который меняет представления о поэтах, школьниках и городе.

Фото в тексте: скриншоты игры Uralit

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , школьники, квест, игра, Екатеринбург
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