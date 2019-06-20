Школьники Екатеринбурга выпустили игру-квест по городу

Учащиеся 35 гимназии в Екатеринбурге выпустили игру-квест Uralit, в котором десять уральских писателей предлагают прогуляться по их маршрутам. Благодаря им играющие могут, не отходя от телефона, попасть на Эльмаш, Уралмаш, Пионерку и Центр. В описании приложения сказано, что школьники таким образом предлагают познакомиться с литераторами-современниками Урала.

В Uralit вы можете прогуляться вместе с Андреем Санниковым, Русланом Комадеем, Алексеем Сальниковым, Сергеем Даниловым, Ярославой Широковой, Константином Комаровым, Сергеем Ивкиным, Антоном Мамонтовым, Владиславом Семенцулом и Артемом Быковым. Смотрите, как выглядить прогулка с автором книги «Петровы в гриппе» Алексеем Сальниковым.