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Монеточка и дочь Михалкова снимутся в роуд-муви Жоры Крыжовникова

11:57, 20 Июнь 2019
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Фото: кадр из клипа Монеточки «90-е»
Фильм должен выйти в прокат в 2021 году.

Создатель фильма «Горько» Жора Крыжовников снимет роуд-муви про семью, которая едет на Грушинский фестиваль авторской песни. Об этом режиссер рассказал на заседании экспертного совета Минкульта РФ по авторскому кино, где определяют получателей федеральных субсидий. Рабочее название картины — «Дорога на Джомолунгму», сообщает ТАСС. В сюжете есть драматическая нотка — отец семейства смертельно болен.

Планируется, что главные роди в фильме исполнят Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов и певица Монеточка. Общий бюджет картины составит 160 миллионов рублей. От Минкульта создатели планируют получить 70 миллионов. Если все пойдет по плану, картина выйдет в прокат в мае 2021 года.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, кино, фильм, режиссер, комедия, деньги, Лиза "Монеточка"
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