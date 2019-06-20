Гордость Симбы: в екатеринбургском зопарке показали играющего львенка
10:06, 20 Июнь 2019
Двухмесячная львица отлично проводит время со своей мамой Эммой.
В Екатеринбургском зоопарке показали забавное видео, на котором двухмесячная львица играет со своей мамой. За этим наблюдает лев, который получил в подарок от посетителей мягкую игрушку. В итоге от розового бегемота остались только клочки, но глава но глава семейства был доволен. У львицы Эммы недавно родились трое львят. Двоих уже забрали другие зоопарки, последний малыш пока ждет своей очереди.
Львица Эмма приехала в Екатеринбургский зоопарк в 2016 году и составила пару 10-летнему льву Эрни, любимцу горожан и гостей города.
Посмотрите, какие они милашки:
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А вот и взрослый лев:
Недавно в Екатеринбургском зоопарке появились сразу два детеныша кенгуру. Отец у них один — пожилой Клайд, который прибыл из Германии десять лет назад. А вот матери разные: молодая Аврора и Бонни (ровесница Клайда).
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