Гордость Симбы: в екатеринбургском зопарке показали играющего львенка

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, любимцу горожан и гостей города.



Посмотрите , какие они милашки: Львица Эмма приехала в Екатеринбургский зоопарк в 2016 году и составила пару 10-летнему льву Эрнилюбимцу горожан и гостей города.

В Екатеринбургском зоопарке показали забавное видеона котором двухмесячная львица играет со своей мамой. За этим наблюдает левкоторый получил в подарок от посетителей мягкую игрушку. В итоге от розового бегемота остались только клочкино глава но глава семейства был доволен. У львицы Эммы недавно родились трое львят. Двоих уже забрали другие зоопаркипоследний малыш пока ждет своей очереди.