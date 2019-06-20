Скупщики билетов на «Ленинград» скопировали сайт «Екатеринбург Арены»

В интернете появился фальшивый сайт « Екатеринбург Арены», который продает билеты на концерт группировки « Ленинград». На официальной странице площадки в Instagram предупредили , что двойник с адресом Ekb.arena.com создали перекупщики , которые продают заветные проходки с наценкой. Официальные билеты все еще можно приобрести на официальном сайте « Ленинграда» и у билетных операторов без переплаты.



