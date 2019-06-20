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Скупщики билетов на «Ленинград» скопировали сайт «Екатеринбург Арены»

09:32, 20 Июнь 2019
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Фото: Ирина Демехина для ЕТВ
Мошенники продают заветные проходки на концерт с наценкой.
В интернете появился фальшивый сайт «Екатеринбург Арены», который продает билеты на концерт группировки «Ленинград». На официальной странице площадки в Instagram предупредили, что двойник с адресом Ekb.arena.com создали перекупщики, которые продают заветные проходки с наценкой. Официальные билеты все еще можно приобрести на официальном сайте «Ленинграда» и у билетных операторов без переплаты.

Как рассказывают организаторы, на стадионе рассчитывают принять 34 тысячи зрителей. Примерно 20 тысяч человек смогут разместиться на специальном покрытии, которое будет установлено на футбольное поле. Сцена расположится под трибуной «А» — билеты будут продаваться на все трибуны и фан-зону на поле. Концерт на «Екатеринбург Арене» состоится 6 июля.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, билеты, концерт, Ленинград, Екатеринбург Арена
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