Аэропорт Кольцово принял крупнейшее европейское авиаралли

Аэропорт Кольцово принял крупнейшее в Европе авиаралли Rallye Aéro France. За два часа на посадочной полосе сели 17 двухместных и четырехместных однодвигательных самолетов , доставив в столицу Урала около 40 путешественников. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Кольцово.

Авиаралли стартовало 8 июня в французском городе Кольмар. Маршрут проходит через Чехию, Литву, Эстонию, Турцию, Грецию и Албанию, основной этап C — через Россию. Уже завтра из Екатеринбурга участники отправятся через Самару на юг.

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