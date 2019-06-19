Аэропорт Кольцово принял крупнейшее европейское авиаралли
18:58, 19 Июнь 2019
За два часа в воздушной гавани сели 17 самолетов.
Аэропорт Кольцово принял крупнейшее в Европе авиаралли Rallye Aéro France. За два часа на посадочной полосе сели 17 двухместных и четырехместных однодвигательных самолетов, доставив в столицу Урала около 40 путешественников. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Кольцово.
Авиаралли стартовало 8 июня в французском городе Кольмар. Маршрут проходит через Чехию, Литву, Эстонию, Турцию, Грецию и Албанию, основной этап C — через Россию. Уже завтра из Екатеринбурга участники отправятся через Самару на юг.
Недавно аэропорт Кольцово вошел в сотню лучших авиаузлов
по версии компании AirHelp. При составлении рейтинга учитывались пунктуальность, качество обслуживания и разнообразие ресторанов и магазинов. Кольцово поставили оценку 7,22 из 10. Аэропорт разместился на 94 строчке. Возглавляет рейтинг аэропорт Хамад в Катаре.
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