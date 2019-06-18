«Уралочка» забронзовела: в Екатеринбурге открыли памятник Карполю

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« Сегодня мы отдаем дань уважения тренеру Карполю , первая гражданская специальность которого была мастер бурения. Он всю жизнь бурил так , чтобы это можно было показывать всему миру… ДИВС был построен в честь „ Уралочки“ и без памятника его нельзя было бы считать завершенным», -считает мэр.





С 18 по в Екатеринбурге начинается международный волейбольный турнир Лига наций , в котором сразятся четыре женские сборные. В первом из четырех матчей соперником Российской команды станет сборная США.











На открытие в Екатеринбург также приехала жена первого президента России Наина Ельцина.», — считает она. Другими гостями церемонии стали сенатор Эдуард Россельвице-губернатор Алексей Орловмэр Екатеринбурга Александр Высокинский.