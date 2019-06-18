«Уралочка» забронзовела: в Екатеринбурге открыли памятник Карполю
19:27, 18 Июнь 2019
Шестиметровая бронзовая скульптура появилась у ДИВСа.
Перед Дворцом игровых видов спорта открыли скульптуру, посвященную волейбольному клубу «Уралочка» и его бессменному тренеру Николаю Карполю. Под его руководством девушки 11 раз становились чемпионками Советского Союза и 14 раз — чемпионками России. Высота скульптурной композиции, изображающей один из эпизодов игры, составляет шесть метров. В основании находятся точные копии медалей сборной Николая Карполя. Легендарный тренер на церемонии присутствовал.
«Уникальность композиции в том, что три волейболистки держатся на трех точках. Изобразить человека в полете всегда сложно, особенно в скульптуре», — рассказал скульптор Алексей Чебаненко.
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На открытие в Екатеринбург также приехала жена первого президента России Наина Ельцина. «Николай Карполь — просто герой, потому что такого тренера в мире нет», — считает она. Другими гостями церемонии стали сенатор Эдуард Россель, вице-губернатор Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Сегодня мы отдаем дань уважения тренеру Карполю, первая гражданская специальность которого была мастер бурения. Он всю жизнь бурил так, чтобы это можно было показывать всему миру… ДИВС был построен в честь „Уралочки“ и без памятника его нельзя было бы считать завершенным», -считает мэр.
С 18 по в Екатеринбурге начинается международный волейбольный турнир Лига наций, в котором сразятся четыре женские сборные. В первом из четырех матчей соперником Российской команды станет сборная США.
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