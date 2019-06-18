Ural Music Night представил новый мерч
Фестиваль Ural Music Night выпустил новый мерч. В продаже появились футболки, кружки, блокноты, открытки, свитшоты с дизайнерскими принтами Полины Терехиной и Лены Котик. При создании мерча Елена ориентировалась на технику коллажа, а Полина — на комиксы, сообщили ЕТВ в пресс-службе фестиваля. Сначала Елена Котик хотела изобразить музыкантов, но потом решила, что получится «дико и психоделично», поэтому выбрала животных. Полина Терехина с помощью комикса показала, что UMN — это и люди, и город, и инфраструктура.
Мерч выпустили ограниченным тиражом от 40 до 100 штук. Футболки стоят 800 рублей, стикерпаки и блокноты по 150 рублей, открытки по 50 рублей. Свитшоты стоимостью 1800 рублей уже закончились. Приобрести одежду и сувениры можно в информационном центре UMN (во время фестиваля на Плотинке) или по предзаказу в группе фестиваля во «Вконтакте».
Напомним, UMN пройдет уже в следующую пятницу, 28 июня. Хедлайнерами фестиваля станут Little Big, Хаски, ЛСП, ГРОТ, Maruv и другие.
Фото: UMN