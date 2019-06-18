Территорию «Екатеринбург Арены» открыли для прогулок

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Территория стадиона будет открыта ежедневно с 07:00 до 23:00. Исключения составят дни подготовки и проведения футбольных матчей , а также других крупных мероприятий. Для удобства можно воспользоваться входом № 1 ( ул. Репина), входом с ул. Пирогова ( пересечение с ул. Ключевской) и входом № 5 ( бул. Спортивный). На периметре « Екатеринбург Арены» нельзя курить и употреблять алкоголь. С подробными правилами посещения можно ознакомиться на входных группах стадиона.





« Екатеринбург Арену» , где Игорь сделал ей предложение.

НедавноЕкатеринбург Арену» решили сдавать под свадьбы. С таким предложением в администрацию спортивного сооружения обратился местный житель Игорь. Его поддержали и позволили устроить романтическую встречу с возлюбленной Екатериной прямо на стадионегде Игорь сделал ей предложение.

АдминистрацияЕкатеринбург Арены» объявила об открытии периметра стадиона для всех желающих. Любой сможет прогулятьсяпробежаться или прокатиться на велосипеде рядом с самым большим спортивным сооружением Урала.