Территорию «Екатеринбург Арены» открыли для прогулок
08:43, 18 Июнь 2019
Стадион будет работать с утра до позднего вечера.
Администрация «Екатеринбург Арены» объявила об открытии периметра стадиона для всех желающих. Любой сможет прогуляться, пробежаться или прокатиться на велосипеде рядом с самым большим спортивным сооружением Урала.
Территория стадиона будет открыта ежедневно с 07:00 до 23:00. Исключения составят дни подготовки и проведения футбольных матчей, а также других крупных мероприятий. Для удобства можно воспользоваться входом № 1 (ул. Репина), входом с ул. Пирогова (пересечение с ул. Ключевской) и входом № 5 (бул. Спортивный). На периметре «Екатеринбург Арены» нельзя курить и употреблять алкоголь. С подробными правилами посещения можно ознакомиться на входных группах стадиона.
Недавно «Екатеринбург Арену» решили сдавать под свадьбы. С таким предложением в администрацию спортивного сооружения обратился местный житель Игорь. Его поддержали и позволили устроить романтическую встречу с возлюбленной Екатериной прямо на стадионе, где Игорь сделал ей предложение.
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