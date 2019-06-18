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Екатеринбургская клубника оказалась в два раза дешевле, чем в Тюмени

14:05, 18 Июнь 2019
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Фото: pixabay
С началом лета в семь раз вырос спрос на ягоды.

В Екатеринбурге с наступлением лета в семь раз выросли продажи клубники. Больше всего покупателей интересуют свежие ягоды, на втором месте — рассада, а потом подарочные наборы и букеты. Самые высокие цены на клубнику оказались в Тюмени — 600 рублей за килограмм, выяснили аналитики Юлы. По кошельку ударят и покупки ягоды в Иркутске — 450 рублей и Красноярске — 530 рублей.

Дешевле всего клубника стоит на юге России, где уже наступил сезон. В Сочи килограмм можно купить за 130 рублей. Внезапно дешевые ягоды нашлись в Санкт-Петербурге — 170 рублей за килограмм. Екатеринбург занял средние позиции — за килограмм клубники придется отдать 290 рублей. Рассада в столице Урала стоит в среднем 25 рублей, а подарочную упаковку клубники в шоколаде можно купить за 800. На скидки пока надеяться не стоит — ее делают только 5% продавцов.

Уступи храму место
Вспоминаем историю площадок-фаворитов под храм святой Екатерины и примеряем собор.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Тюмень, ягода, деньги, клубника, Екатеринбург
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