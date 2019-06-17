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«Война Анны» сможет побороться за «Оскар»

17:20, 17 Июнь 2019
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Фото: «Кинопоиск»
Фильм Алексея Федорченко вернут в прокат еще на шесть дней. Это позволит выполнить требования Американской академии кинематографических искусств.

Фильм уральского режиссера Алексея Федорченко «Война Анны» вернется в прокат. Увидеть зрители смогут в сети кинотеатров «Кино окко» с 20 по 26 июня, сообщает Sostav.ru. Еще несколько дней в прокате позволят выдвинуть «Войну Анны» на «Оскар — 2020» (минимальное число — 7 дней). В руководстве кинотеатра фильм решили вернуть в прокат по просьбе зрителей, которые пропустили его четырехдневный прокат 9 мая.

Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» признали лучшей российской картиной на кинопремии «Ника». Эта награда стала первой для уральского режиссера. Фильм также получил специальный диплом «Кинотавра» и завоевал трех «Белых слонов». В российский прокат картина выходила 9 мая. ЕТВ удалось поймать Алексея Федорченко между разъездами и поговорить о том, что болит и волнует. Читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, кино, фильм, Война Анны, Екатеринбург, Алексей Федорченко
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