«Стенограффия» в Екатеринбурге стартует 5 июля

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Оргкомитет предлагает горожанам выбрать работу уличного художника

которую восстановят в этом году.





На сайте фестиваля и администрации Екатеринбурга опубликуют фото трех объектов , нуждающихся в реставрации. Это граффити » Люди на прутиках», созданная в 2014 году по улице Вайнера , 11 , художником из Испании Sam3 , ; » Европейская норка» 2017 года на проспекте Космонавтов , 66 , серовского художника Sabir-а; « Первый общественный хромакей» от команды RedPepperCreative, созданный на стене УрГАХУ в 2018 году. Итоги предварительного голосования объявят 21 июня.

Фестиваль уличного искусстваСтенограффия» откроется в Екатеринбурге 5 июля.