«Стенограффия» в Екатеринбурге стартует 5 июля
17:12, 17 Июнь 2019
Организаторы предлагают выбрать работу уличного художника, которую восстановят в этом году.
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» откроется в Екатеринбурге 5 июля. Оргкомитет предлагает горожанам выбрать работу уличного художника, которую восстановят в этом году.
На сайте фестиваля и администрации Екатеринбурга опубликуют фото трех объектов, нуждающихся в реставрации. Это граффити »Люди на прутиках», созданная в 2014 году по улице Вайнера, 11, художником из Испании Sam3,; »Европейская норка» 2017 года на проспекте Космонавтов, 66, серовского художника Sabir-а; «Первый общественный хромакей» от команды RedPepperCreative, созданный на стене УрГАХУ в 2018 году. Итоги предварительного голосования объявят 21 июня.
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