Самые дешевые яхты в России можно купить в Екатеринбурге
16:37, 17 Июнь 2019
В среднем водный транспорт стоит 700 тысяч рублей.
Катеры и яхты выгоднее всего в России приобрести в Екатеринбурге. Водный транспорт в уральской столице в среднем можно купить за 700 тысяч рублей, за год цена снизилась на 17%. Число объявлений о продаже яхт уменьшилось на 1%, спрос увеличился на 3%. А по всей России и предложение, и спрос существенно выросли, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито.
В начале июня 2019 года стало известно, что в свердловской колонии строят яхту для бизнесмена. В ГУФСИН сказали, что речь идет не о яхте, а о лодке с парусом.
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