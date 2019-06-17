Самые дешевые яхты в России можно купить в Екатеринбурге

Катеры и яхты выгоднее всего в России приобрести в Екатеринбурге. Водный транспорт в уральской столице в среднем можно купить за 700 тысяч рублей, за год цена снизилась на 17%. Число объявлений о продаже яхт уменьшилось на 1%, спрос увеличился на 3%. А по всей России и предложение, и спрос существенно выросли, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито.

В начале июня 2019 года стало известно, что в свердловской колонии строят яхту для бизнесмена. В ГУФСИН сказали, что речь идет не о яхте, а о лодке с парусом.