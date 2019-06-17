Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Самые дешевые яхты в России можно купить в Екатеринбурге

16:37, 17 Июнь 2019
start.jpg
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
В среднем водный транспорт стоит 700 тысяч рублей.

Катеры и яхты выгоднее всего в России приобрести в Екатеринбурге. Водный транспорт в уральской столице в среднем можно купить за 700 тысяч рублей, за год цена снизилась на 17%. Число объявлений о продаже яхт уменьшилось на 1%, спрос увеличился на 3%. А по всей России и предложение, и спрос существенно выросли, рассказали ЕТВ в пресс-службе Авито.

В начале июня 2019 года стало известно, что в свердловской колонии строят яхту для бизнесмена. В ГУФСИН сказали, что речь идет не о яхте, а о лодке с парусом.

Джизуса распяли, а он поет!
Художественный руководитель пермского «Театра-Театра» Борис Мильграм о рок-опере Jesus Christ Supers
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Самые дешевые яхты в России можно купить в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, водный транспорт, авито, Екатеринбург, яхты
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Как книги влияют на мозг?
18 июня в 19:00
С Алексей Сальников
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов