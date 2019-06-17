Москвичи сделали тур по конструктивистским объектам Урала

Проект «Москва глазами инженера» придумал тур по конструктивистским объектам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Экскурсия продлится с 19 по 21 июля, говорится на сайте организаторов.

За эти дни можно побывать Медгородке, ячейке F, городке Юстиции, доме-улитке, гостинице Исеть и многих других объектах. Экскурсии проведут путешественник Арсений Аредов и урбанист Никита Сучков. В стоимость тура — около 24 тысяч рублей — включены трансферы, посещение площадок с экскурсоводом, проживание и питание.