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«Мечта детства осуществилась»: Кирилл Нечаев попал в программу «Смак»

09:00, 17 Июнь 2019
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Фото: скриншот передачи «Смак»

Екатеринбургский музыкант научил Андрея Макаревича готовить омские бутерброды и мамин свекольник.

Музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев попал в гастрономическую передачу «Смак», которую ведет певец Андрей Макаревич. Ведущий представил Нечаева как «человека, говорящего любыми голосами кроме собственного», что не только насмешило, но и засмущало гостя.

Кирилл Нечаев научил Андрея Макаревича готовить омские бутерброды с колбасным сыром, чесноком, морковью и майонезом, а также мамин свекольник. «У нас есть фанаты этого майонеза, которые приезжают из других городов и покупают как можно больше», — похвалил музыкант екатеринбургский продукт в фирменных голубых ведерках. Ведущий «Смака» тут же пошутил, отметив, что екатеринбуржцы — патриоты. По его словам, в его программу приходил Ромарио, который готовил пельмени, придуманные исключительно в Екатеринбурге.

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Уральский музыкант разоткровенничался и даже поговорил с Макаревичем о своей личной жизни. Он рассказал ведущему историю про девушку, которая не ела чеснок и жутко расстроилась, когда оказалась на Новый год в доме родителей Кирилла. Там все блюда были с чесноком. А потом неожиданно для Нечаева она за обе щеки уплетала что-то с этим растением в китайском ресторане, не сразу это заметив. Между разговорами Кирилл Нечаев исполнил две пародии и показал Андрею Макаревичу свое творчество.

«Какой хороший гость. Спал гениально, приготовил чудесно. Если бы ты спел, скажем, с моей точки зрения, какую-нибудь посредственную песню, я бы нашел что-нибудь другое, за что тебя похвалить», — заключил Макаревич.

Своими впечатлениями от программы Кирилл Нечаев поделился в Instagram. «Еще одна мечта детства осуществилась. Спасибо большое Андрею Макаревичу за приглашение! Безумно рад был познакомиться! Легенда. Спасибо за высокую оценку моего авторского творчества! Это вообще было в самое сердце», — написал Нечаев.

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Побывал в программе «Смак» @smak_am ещё одна мечта детства осуществилась☺️ Спасибо большое Андрею Макаревичу за приглашение🙏 Безумно рад был познакомиться! Легенда🔥 Спасибо за высокую оценку моего авторского творчества! Это вообще было в самое сердце❤️ Вообщем классно было. Душевно) Ещё и водки выпил с Макаревичем😂 Смотрите полный выпуск на YouTube ссылка в шапке профиля👆

Публикация от Кирилл Нечаев (@ne.chaev)

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Свердловская область , СМАК, программа, ТВ, еда, музыка, Кирилл Нечаев
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