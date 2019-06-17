«Мечта детства осуществилась»: Кирилл Нечаев попал в программу «Смак»

Уральский музыкант разоткровенничался и даже поговорил с Макаревичем о своей личной жизни. Он рассказал ведущему историю про девушку, которая не ела чеснок и жутко расстроилась, когда оказалась на Новый год в доме родителей Кирилла. Там все блюда были с чесноком. А потом неожиданно для Нечаева она за обе щеки уплетала что-то с этим растением в китайском ресторане, не сразу это заметив. Между разговорами Кирилл Нечаев исполнил две пародии и показал Андрею Макаревичу свое творчество.

«Какой хороший гость. Спал гениально, приготовил чудесно. Если бы ты спел, скажем, с моей точки зрения, какую-нибудь посредственную песню, я бы нашел что-нибудь другое, за что тебя похвалить», — заключил Макаревич.

Своими впечатлениями от программы Кирилл Нечаев поделился в Instagram. «Еще одна мечта детства осуществилась. Спасибо большое Андрею Макаревичу за приглашение! Безумно рад был познакомиться! Легенда. Спасибо за высокую оценку моего авторского творчества! Это вообще было в самое сердце», — написал Нечаев.