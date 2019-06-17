Кудряшов уступил Макабу серебряный пояс WBC в Екатеринбурге

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В другом поединке россиянин Алексей Егоров победилу краинца Романа Головащенко в третьем раунде и завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации ( WBA) в весовой категории до 90,71 килограмма. Еще один россиянин Юрий Кашинский выиграл у француза Оливье Вотрена по очкам и завоевал интерконтинентальный титул IBF и пояс чемпиона Евразийского боксерского парламента. Всего в рамках турнира провели семь профессиональных боев. За поединками наблюдали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полупред президента по УрФО Николай Цуканов.

В рамках турнира бой также провел Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. Его соперником в 10-раундовом поединке стал Абрахама Табула из Ганы. Россиянин отправил соперника в нокдаун за 20 секунд до конца первого раунда и стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организацииWBO). Для Тищенко бой стал первым в профессиональной карьере.