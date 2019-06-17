Кудряшов уступил Макабу серебряный пояс WBC в Екатеринбурге
07:00, 17 Июнь 2019
Всемирный боксерский форум завершился турниром тяжеловесов.
Всемирный боксерский форум в Екатеринбурге завершился турниром тяжеловесов. Главным событием стал бой за серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 килограмма между россиянином Дмитрием Кудряшовым и боксером из Конго Илунгой Макабу.
Россиянин успешно проводил атаки до окончания второго раунда. После он пропустил один из ударов Макабу и оказался в нокдауне, удержавшись на ногах лишь благодаря канатам. Кудряшов продолжил поединок с разбитым лицом, но в конце пятого раунда судья остановил бой, присудив Макабу победу техническим кокаутом. Теперь на счету россиянина 23 победы (все — нокаутом) и три поражения. «Хочу извиниться перед болельщиками и теми, кто за меня переживал», — сказал Кудряшов после поражения.
Офсайд длиною в год
Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
В рамках турнира бой также провел Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. Его соперником в 10-раундовом поединке стал Абрахама Табула из Ганы. Россиянин отправил соперника в нокдаун за 20 секунд до конца первого раунда и стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO). Для Тищенко бой стал первым в профессиональной карьере.
В другом поединке россиянин Алексей Егоров победилу краинца Романа Головащенко в третьем раунде и завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 килограмма. Еще один россиянин Юрий Кашинский выиграл у француза Оливье Вотрена по очкам и завоевал интерконтинентальный титул IBF и пояс чемпиона Евразийского боксерского парламента. Всего в рамках турнира провели семь профессиональных боев. За поединками наблюдали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полупред президента по УрФО Николай Цуканов.
Всемирный боксерский форум длился четыре дня. На церемонии открытия выступили легендарный боксер Рой Джонс младший и рэпер Тимати. Следующие два дня руководители основных организаций и промоутерских компаний обсуждали проблемы бокса. Для помощи спортсменам решили создать Всемирный боксерский фонд, который возглавит генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Также на сессиях решили, что боксерам нужна единая медицинская база. Одной из главных тем стало возвращение статуса AIBA и сохранение бокса в олимпийских соревнованиях.
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