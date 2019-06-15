«Великолепное кино»: Дудь оценил «Войну Анны»

Журналист Юрий Дудь оценил фильм уральского режиссера Алексея Федорченко « Война Анны». На своей странице в Instagram он сообщил , что долго не решался посмотреть картину из-за тяжелой темы ( еврейская девочка прячется от фашистов в камине), но его опасения не оправдались.





« Долго подступался , потому что был уверен , что будет невыносимо тяжело. На деле оказалось сильно проще: фильм не столько про человеческий ужас , сколько про человеческую силу» — написал журналист.





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« Война Анны» признали лучшей российской картиной на кинопремии « Ника». Эта награда стала первой для уральского режиссера. Фильм также получил специальный диплом « Кинотавра» и завоевал трех « Белых слонов». В российский прокат картина выходила 9 мая. ЕТВ удалось поймать Алексея Федорченко между разъездами и поговорить о том , что болит и волнует.

Фильм Алексея ФедорченкоВойна Анны» признали лучшей российской картиной на кинопремииНика». Эта награда стала первой для уральского режиссера. Фильм также получил специальный дипломКинотавра» и завоевал трехБелых слонов». В российский прокат картина выходила 9 мая. ЕТВ удалось поймать Алексея Федорченко между разъездами и поговорить о томчто болит и волнует. Читайте здесь





Вердикт Дудя —великолепное кино».