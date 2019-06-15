«Великолепное кино»: Дудь оценил «Войну Анны»
18:45, 15 Июнь 2019
Журналист признал, что зря откладывал просмотр фильма Алексея Федорченко.
Журналист Юрий Дудь оценил фильм уральского режиссера Алексея Федорченко «Война Анны». На своей странице в Instagram он сообщил, что долго не решался посмотреть картину из-за тяжелой темы (еврейская девочка прячется от фашистов в камине), но его опасения не оправдались.
«Долго подступался, потому что был уверен, что будет невыносимо тяжело. На деле оказалось сильно проще: фильм не столько про человеческий ужас, сколько про человеческую силу» — написал журналист.
Вердикт Дудя — «великолепное кино».
Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» признали лучшей российской картиной на кинопремии «Ника». Эта награда стала первой для уральского режиссера. Фильм также получил специальный диплом «Кинотавра» и завоевал трех «Белых слонов». В российский прокат картина выходила 9 мая. ЕТВ удалось поймать Алексея Федорченко между разъездами и поговорить о том, что болит и волнует. Читайте здесь.
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