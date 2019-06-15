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Юлия Михалкова нашла идеальных мужчин в своем окружении

17:09, 15 Июнь 2019
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Фото: Юлия Михалкова в Instagram
Актриса заявила, что ее взгляды изменили «пельмени».
Актриса Юлия Михалкова заявила, что нашла лучших мужчин в «Уральских пельменях». «Каждый из них ценит свою семью, своих близких! Каждый из них может помочь советом или подшутить тогда, когда это нужно для поднятия общего духа», — написала участница коллектива в Instagram. Михалкова добавила, что убедилась в том, что дружба между мужчиной и женщиной существует.

«За девять лет бесконечных наших репетиций, выступлений, я поняла, что идеальные мужчины есть — это пельмени», — заключила актриса.

Полгода назад в «Уральских пельменях» произошел раскол. Сейчас Андрей Рожков и Вячеслав Мясников решили гастролировать отдельно от основного состава с программой «Ваши пельмени». Юлия Михалкова не смогла выбрать с каким коллективом она отправится выступать, поэтому решила совсем отказаться от гастролей. Менять свое решение она не планирует. Юмористы собираются все вместе для записи своего шоу.
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Печальный Екатеринбург через год после чемпионата мира по футболу.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, шоу, Уральские пельмени, Екатеринбург, Юлия Михалкова
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