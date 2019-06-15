Юлия Михалкова нашла идеальных мужчин в своем окружении

Актриса Юлия Михалкова заявила , что нашла лучших мужчин в « Уральских пельменях». « Каждый из них ценит свою семью , своих близких! Каждый из них может помочь советом или подшутить тогда , когда это нужно для поднятия общего духа», — написала участница коллектива в Instagram. Михалкова добавила , что убедилась в том , что дружба между мужчиной и женщиной существует.





« За девять лет бесконечных наших репетиций , выступлений , я поняла , что идеальные мужчины есть — это пельмени», — заключила актриса.





