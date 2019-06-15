Британские музыканты рассказали о Ural Music Night на BBC

На телеканале BBC Midlands рассказали о предстоящем выступлении двух британских групп на площадке Ural Music Night. На главнное музыкальное событие в Екатеринбурге 28 июня приедут коллективы из Бирмингема Riscas, The Assist и The Twang. Британцы будут участвовать фестивале впервые и попадут сразу на площадку « Старый Новый рок». Наладить контакт с Бирмингемом помог новый генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэл. В 2019 году фестиваль станет частью года музыки Великобритании и России.





Ведущая новостного выпуска назвала визит групп на екатеринбургский фестиваль необычным партнерством. А сами музыканты признались , что ожидают многотысячную аудиторию фестиваля и очень волнуются перед выступлением.







« Екатеринбург Арене», но теперь переместится

Фетиваль Ural Music Night пройдет 28 июня. Организаторы рассчитывают на 300 тысяч участников. Главным хедлайнером станет группа Little Big, которая должна была выступать наЕкатеринбург Арене», но теперь переместится к башне«Исеть». На три площадки билеты придется забронировать заранее



