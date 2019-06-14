Возле ДИВСа появится скульптура, посвященная Карполю

Возле Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге появится скульптура, посвященная бессменному рулевому волейбольной «Уралочки» Николаю Карполю. На торжественном открытии 18 июня будут присутствовать вдова первого президента России Наина Ельцина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сам Николай Карполь, а также игроки команды разных лет, рассказали ЕТВ в волейбольном клубе.

Скульптура представляет собой фрагмент волейбольной игры: несколько волейболисток замерли в разных позициях, а рядом стоит главный тренер «Уралочки» Николай Карполь. Высота бронзовой скульптуры составляет шесть метров, на ней также «выбьют» буквы «Уралочке посвящается» и памятные для клуба даты — все чемпионские титулы «Уралочки» и сборных СССР, СНГ и России под руководством Карполяя. Композиция будет встречать болельщиков слева от центрального входа в ДИВС, перед ступенями. По словам скульптора Алексея Чебаненко, цель работы — выразить уважение Николаю Карполю.