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Возле ДИВСа появится скульптура, посвященная Карполю

10:52, 14 Июнь 2019
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Фото: пресс-службка ВК «Уралочка»
Композицию презентуют во время этапа Лиги наций в Екатеринбурге. На открытие будет присутствовать Наина Ельцина.

Возле Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге появится скульптура, посвященная бессменному рулевому волейбольной «Уралочки» Николаю Карполю. На торжественном открытии 18 июня будут присутствовать вдова первого президента России Наина Ельцина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сам Николай Карполь, а также игроки команды разных лет, рассказали ЕТВ в волейбольном клубе.

Скульптура представляет собой фрагмент волейбольной игры: несколько волейболисток замерли в разных позициях, а рядом стоит главный тренер «Уралочки» Николай Карполь. Высота бронзовой скульптуры составляет шесть метров, на ней также «выбьют» буквы «Уралочке посвящается» и памятные для клуба даты — все чемпионские титулы «Уралочки» и сборных СССР, СНГ и России под руководством Карполяя. Композиция будет встречать болельщиков слева от центрального входа в ДИВС, перед ступенями. По словам скульптора Алексея Чебаненко, цель работы — выразить уважение Николаю Карполю.

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Фото: пресс-службка ВК «Уралочка»

С 18 по 20 июня в Екатеринбурге пройдет международный волейбольный турнир Лига наций, в котором сразятся четыре женские сборные. Соперниками россиянок на домашнем этапе станут команды Таиланда, Голландии и США.

1 мая Николай Карполь отпраздновал 81 день рождения. Волейбольную «Уралочку» мэтр тренирует с 1969 года. Уже осенью самый титулованный тренер мира в волейболе может попасть в книгу рекордов Гиннесса.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, Николай Карполь, волейбол, ДИВС, Николай Карполь
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