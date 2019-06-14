Варламов ошибся в подсчетах и зря похвалил «Екатеринбург Арену»
13:03, 14 Июнь 2019
Блогер оценил заполняемость стадиона как «более-менее приличную». Но написал, что он вмещает не 35 тысяч, а 27.
Илья Варламов отметил годовщину ЧМ-2018, рассказав о заполняемости стадионов мундиаля. Блогер похвалил «Екатеринбург Арену», которую в этом сезоне стабильно посещали 15 тысяч зрителей за матч. «Как видите, отношение вместимости стадиона к его посещаемости более-менее прилично выглядит только в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге», — написал Илья Варламов.
Впрочем, блогер просчитался, взяв численность мест за 27 тысяч: в свое время стадион действительно столько вмещал, но только будучи Центральным стадионом до предыдущей реконструкции. Сейчас на «Екатеринбург Арене» могут одновременно находиться 35 тысяч человек. Если бы Варламов взял корректную цифру, то, в его трактовке, назвать посещаемость «приличной» вряд ли получилось бы.
Из своего мини-исследования Илья Варламов сделал вывод, что большинство арен, построенных ЧМ, не заполняются. «Это значит, что в гигантские чаши красивых арен продолжают утекать наши деньги. Сборная России и группа „Ленинград“ за всех отдуваться не могут. Половина стадионов ЧМ, вероятно, обречена на убыточность», — резюмировал блогер.
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