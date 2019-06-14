Варламов ошибся в подсчетах и зря похвалил «Екатеринбург Арену»

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Как видите

отношение вместимости стадиона к его посещаемости более-менее прилично выглядит только в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге», — написал Илья Варламов.





Впрочем , блогер просчитался , взяв численность мест за 27 тысяч: в свое время стадион действительно столько вмещал , но только будучи Центральным стадионом до предыдущей реконструкции. Сейчас на « Екатеринбург Арене» могут одновременно находиться 35 тысяч человек. Если бы Варламов взял корректную цифру , то , в его трактовке , назвать посещаемость « приличной» вряд ли получилось бы.



Из своего мини-исследования Илья Варламов сделал вывод , что большинство арен , построенных ЧМ , не заполняются. « Это значит , что в гигантские чаши красивых арен продолжают утекать наши деньги. Сборная России и группа „ Ленинград“ за всех отдуваться не могут. Половина стадионов ЧМ , вероятно , обречена на убыточность», — резюмировал блогер.

Илья Варламов отметил годовщину ЧМ-2018рассказав о заполняемости стадионов мундиаля. Блогер похвалилЕкатеринбург Арену», которую в этом сезоне стабильно посещали 15 тысяч зрителей за матч.