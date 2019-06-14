Ургант пошутил над лицеем, где писали слово на букву «ж»
Ведущий Иван Ургант оправдал поступок учительницы из екатеринбургского лицея имени Дягилева, которая заставила первоклассников писать слово «жопа». Это она сделала для того, чтобы вычислить по почерку хулигана, который испортил прописи.
«Следующая новость. Я хочу сразу извиниться. Семь лет мы эту передачу делаем и ни разу это слово не произносили в эфире. Но я не могу, потому что это новость. Я не могу его не произнести», — начал ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Ему ответил актер Дмитрий Хрусталев: «Но это же первый класс! Не все знают, как пишется это слово». «Митя, те, кто не знает, как пишется, нарисовали его», — пошутил Иван Ургант. А затем продолжил: «Сейчас все набросились на учительницу. Давайте попробуем найти плюсы. Во-первых, дети уже в первом классе научились писать такое сложное слово. Во-вторых, это же все-таки Лицей имени Дягилева. Так семилетние дети уже в первом классе узнали что-то интересное о жизни великого импресарио. Возникает вопрос: зачем мальчик написал это слово?»
Хрусталев привел свою версию случившегося: «На дворе 13 июня, а они до сих пор учатся. Может, мальчик хотел прокомментировать ситуацию с каникулами?» Ургант с улыбкой закончил: «У меня есть еще одна версия… Чтобы не случалось такого, я бы на месте учительницы просто чаще поворачивался к классу лицом».
Напомним, инцидент в лицее Екатеринбурга произошел еще на прошлой неделе. Родителей шокировал поступок учительницы, поэтому они написали жалобу в департамент образования.