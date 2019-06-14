Ургант пошутил над лицеем, где писали слово на букву «ж»

Ведущий Иван Ургант оправдал поступок учительницы из екатеринбургского лицея имени Дягилева, которая заставила первоклассников писать слово «жопа». Это она сделала для того, чтобы вычислить по почерку хулигана, который испортил прописи.

«Следующая новость. Я хочу сразу извиниться. Семь лет мы эту передачу делаем и ни разу это слово не произносили в эфире. Но я не могу, потому что это новость. Я не могу его не произнести», — начал ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.