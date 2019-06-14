Свердловским зэкам, записавшим видео Басте, предложили сделать альбом
18:24, 14 Июнь 2019
Лариса Абашева из театра «Шарманка» пообещала привезти в колонию рэпера, саунд-продюсера и композиторов.
Руководитель частного театра «Шарманка» Лариса Абашева предложила выпустить альбом заключенным из свердловской ИК-12. «У нас есть рэпер очень крутой, саунд-продюсеры, композиторы. Мы хотим вам выпустить альбом, привезти к вам нашего репера, который будет обучать вас речитативам и текстам», — обратилась Абашева к заключенным. В конце июля она также приедет в колонию с театральной постановкой. Тогда с зэками и будут обсуждать перспективы альбома.
Заключенные из ИК-12 прославились после того, как выпустили видео, в котором позвали к себе в гости рэпера Басту. «Приглашение, которое полностью сочинено и подготовлено осуждёнными, оформлено в виде клипа с эффектом старого кино и исполнено в речитативной форме под аккомпанемент баяна», — говорили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
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