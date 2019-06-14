Свердловским зэкам, записавшим видео Басте, предложили сделать альбом

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Заключенные из ИК-12 прославились после того , как выпустили видео , в котором позвали к себе в гости рэпера Басту. « Приглашение , которое полностью сочинено и подготовлено осуждёнными , оформлено в виде клипа с эффектом старого кино и исполнено в речитативной форме под аккомпанемент баяна», — говорили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Руководитель частного театраШарманка» Лариса Абашева предложила выпустить альбом заключенным из свердловской ИК-12., — обратилась Абашева к заключенным. В конце июля она также приедет в колонию с театральной постановкой. Тогда с зэками и будут обсуждать перспективы альбома.