Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса

За происходящим на сцене следили первые лица города и области. На трибунах сидели губернатор Евгений Куйвашев и глава РМК Игорь Алтушкин. По левую руку от главы области должен был находиться мэр Екатеринбурга Александр Высокинский , но его место занял рэпер Тимати , который был представлен на афишах как « голос мероприятия». Высокинскому пришлось сесть с краю VIP-трибуны , за спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной и вице-губернатором Олегом Чемезовым.





Со сцены тем временем объявили очередных победителей. Финал Всемирной боксерской суперсерии ( WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком стал « Событием года». Непобедимого Усика также назвали « Легендой бокса». На церемонию он не приехал. « Боем года» признали поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, который состоялся в мае прошлого года и завершился победой Ломаченко.



