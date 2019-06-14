Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
07:15, 14 Июнь 2019
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
В Екатеринбурге официально стартовал Всемирный боксерский форум, на который съехались представители ведущих организаций и промоутерских компаний. Церемонию открытия провели на арене ДИВСа. Шоу состояло из концертной программы звезд шоубизнеса, которая прерывалась для вручения премии «Легенда бокса». Первое, что увидели зрители — красочный ролик про боксеров и Урал.
«Бокс- момент триумфа, момент покоя, мое прошлое, мое будущее, мой поединок. Урал в каждой моей клетке. Я — боксер. Я — Урал».
После этих слов на световой ринг поднялся титулованный американский боксер Рой Джонс-младший. Пока он зачитывал свою знаменитую Can't Be Touched, по сцене пронесли флаги всех стран-участниц форума. После шоу барабанщиков организаторы перешли к официальной части. И наградили лучших в мире бокса. Победителем в номинации «Человек года» стал руководитель российской федерации бокса Умар Кремлев. Его успех песней закрепил Сергей Бобунец.
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За происходящим на сцене следили первые лица города и области. На трибунах сидели губернатор Евгений Куйвашев и глава РМК Игорь Алтушкин. По левую руку от главы области должен был находиться мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, но его место занял рэпер Тимати, который был представлен на афишах как «голос мероприятия». Высокинскому пришлось сесть с краю VIP-трибуны, за спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной и вице-губернатором Олегом Чемезовым.
Со сцены тем временем объявили очередных победителей. Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком стал «Событием года». Непобедимого Усика также назвали «Легендой бокса». На церемонию он не приехал. «Боем года» признали поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, который состоялся в мае прошлого года и завершился победой Ломаченко.
После этого концерт продолжился. Губернатор Куйвашев покачивал ногой в такт песне Ханны. А в это время Александр Высокинский пересел чуть ближе, к руководителю аппарата губернатора Валерию Чайникову. После недолгого разговора мэр покинул зал. Прозвучали строки «Да — бежать, нет- остаться».
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Победителем в номинации «Лучший промоушен года» стала RCC Boxing Promotions. Игорь Алтушкин в этот момент отсутствовал (вместе с Тимати) и награждение пропустил. Место рядом с губернатором пустовало. Затем его все-таки занял Александр Высокинский.
После всех властных перестановок на сцену вышел Тимати и исполнил две своих песни. Рою Джонсу понравилось — он даже оторвался от телефона.
Фото в тексте: Мария Войнакова, ЕТВ
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