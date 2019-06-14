Афиша не для всех: Disturbed, боксерский вечер и «Том Сойер Фест»

В этом году Sandarina пройдет в формате фестиваля под открытым небом с музыкальной программой, хедлайнером которой станет московская группа СПБЧ. Команда Sandarina анонсировала десять тематических площадок — можно будет послушать концерты, посетить лекции, отдохнуть у фонтана, нарисовать картины на пленэре и не только.

Что: фестиваль Sandarina

Где: ТРЦ МЕГА (Металлургов, 87)

Когда: 15 июня, с 11:00 до 20:00

Сколько: вход свободный