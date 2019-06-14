Афиша не для всех: Disturbed, боксерский вечер и «Том Сойер Фест»
Эволюция Disturbed
Фото: предоставлено организаторами
Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут
Новая Sandarina
Фото предоставлено организаторами
В этом году Sandarina пройдет в формате фестиваля под открытым небом с музыкальной программой, хедлайнером которой станет московская группа СПБЧ. Команда Sandarina анонсировала десять тематических площадок — можно будет послушать концерты, посетить лекции, отдохнуть у фонтана, нарисовать картины на пленэре и не только.
Что: фестиваль Sandarina
Где: ТРЦ МЕГА (Металлургов, 87)
Когда: 15 июня, с 11:00 до 20:00
Сколько: вход свободный
Ремонтируем дома
Фото: Аркадий Истомин / vk.com/tomsawyerfestekat
Екатеринбуржцы смогут принять участие во втором «Том Сойер Фесте». Участникам предлагают вместе отреставрировать дом на Чернышевского, 4. Для гостей фестиваля проведут инструктаж, а затем волонтеры отправятся счищать старую краску на фасаде. Кроме ремонта дома екатеринбуржцев также ждут экскурсии-прогулки по улице Чернышевского. Для любителей рисовать проведут мастер-классы по акварели.
«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторических деревянных домов. В Екатеринбурге он пройдет во второй раз. В 2018 году его участники отреставрировали особняк на Вайнера, 68. Им понадобилось четыре месяца, чтобы привести в порядок здание, которому исполнилось 130 лет.
Где: Чернышевского, 4
Когда: 15 июня в 14:00
Сколько: бесплатно
Второй всемирный боксерский форум
Фото предоставлено организаторами
Программа Вечера бокса поистине уникальна. Вас ждут яркие по своему накалу и бескомпромиссные бои с участием Дмитрия Кудряшова, Алексея Папина, Алексея Егорова, Евгения Тищенко. А также вас ожидает супер-бой по женскому боксу — «матч-реванш» Фируза Шарипова VS Юлия Куценко!
Что: Второй всемирный боксерский форум
Где: КРК «Уралец» (Большакова, 90)
Когда: 16 июня в 17:00
Сколько: от 500 рублей, билеты тут
«Двое на качелях»
Фото: предоставлено организаторами
Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут
Винный трамвай
Фото: pixabay
Где: сбор на Фрунзе, 25, у Южного трамвайного парка
Когда: 22 июня в 18:00
Сколько: 2000 рублей, запись по предоплате
Улыбнись нам, Господи
Фото предоставлено организаторами
Что: спектакль «Улыбнись нам, Господи»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут
Грибной хаус
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут
Эрика Лундмоен
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут
Любовь костюмера и программиста
Фото предоставлено организаторами
«История любви» — спектакль с простым названием, но с весьма замысловатым сюжетом. Она — костюмер в оперном театре, он — молодой программист. Что может быть общего у таких разных людей? Любовь!
Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут
20 лет «Кукле Колдуна»
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт группы КняZZ
Где: Teleclub (Карьерная, 16)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут