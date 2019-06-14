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Афиша не для всех: Disturbed, боксерский вечер и «Том Сойер Фест»

07:00, 14 Июнь 2019
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Чем заняться на выходных в Екатеринбурге.
Короткая праздничная неделя в уральской столице подошла концу. На очереди — еще два выходных. А это значит, что у нас есть 48 часов, чтобы скрасить свой досуг. Да, погода не летняя. Но когда это останавливало, если охота провести время с толком?
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Эволюция Disturbed

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Фото: предоставлено организаторами

Группа Disturbed возвращается в Россию со стадионными концертами в рамках мирового тура в поддержку нового альбома «Evolution». Пластинка сразу получила восторженные отзывы музыкальных критиков, а также поклонников группы. Сингл «Are You Ready» с нового альбома продержался на № 1 месте чарта Billboard's Hot Mainstream Rock на протяжении 4х недель! Данный сингл уже имеет более 5 миллионов прослушиваний на Spotify, а видео на песню «Are You Ready» также имеет более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Что: концерт группы Disturbed
Где: Теле-клуб, летняя площадка (Карьерная, 16)
Когда: 14 июня в 20:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты тут

Строптивая гордума и антинародый бюджет
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Новая Sandarina

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Фото предоставлено организаторами

В этом году Sandarina пройдет в формате фестиваля под открытым небом с музыкальной программой, хедлайнером которой станет московская группа СПБЧ. Команда Sandarina анонсировала десять тематических площадок — можно будет послушать концерты, посетить лекции, отдохнуть у фонтана, нарисовать картины на пленэре и не только.

Что: фестиваль Sandarina
Где: ТРЦ МЕГА (Металлургов, 87)
Когда: 15 июня, с 11:00 до 20:00
Сколько: вход свободный

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Ремонтируем дома

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Фото: Аркадий Истомин / vk.com/tomsawyerfestekat

Екатеринбуржцы смогут принять участие во втором «Том Сойер Фесте». Участникам предлагают вместе отреставрировать дом на Чернышевского, 4. Для гостей фестиваля проведут инструктаж, а затем волонтеры отправятся счищать старую краску на фасаде. Кроме ремонта дома екатеринбуржцев также ждут экскурсии-прогулки по улице Чернышевского. Для любителей рисовать проведут мастер-классы по акварели.

«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторических деревянных домов. В Екатеринбурге он пройдет во второй раз. В 2018 году его участники отреставрировали особняк на Вайнера, 68. Им понадобилось четыре месяца, чтобы привести в порядок здание, которому исполнилось 130 лет.

Что: «Том Сойер Фест»
Где: Чернышевского, 4
Когда: 15 июня в 14:00
Сколько: бесплатно
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Второй всемирный боксерский форум

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Фото предоставлено организаторами

На вечере профессионального бокса в рамках Второго всемирного боксерского форума соберутся главы всех основных всемирных организаций — WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах.

В мероприятии примут участие более 130 стран мира.

Программа Вечера бокса поистине уникальна. Вас ждут яркие по своему накалу и бескомпромиссные бои с участием Дмитрия Кудряшова, Алексея Папина, Алексея Егорова, Евгения Тищенко. А также вас ожидает супер-бой по женскому боксу — «матч-реванш» Фируза Шарипова VS Юлия Куценко!

Что: Второй всемирный боксерский форум
Где: КРК «Уралец» (Большакова, 90)
Когда: 16 июня в 17:00
Сколько: от 500 рублей, билеты тут

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«Двое на качелях»

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Фото: предоставлено организаторами

Спектакль «Двое на качелях» рассказывает душевную историю любви двух одиноких и несчастных людей, которые, словно за соломинку, ухватились за случайное знакомство. Они абсолютно разные. Глядя на такие явные противоположности, невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не оглядываясь на свой тяжелый опыт прошлых отношений?

Что: спектакль «Двое на качелях»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 19 июня в 19:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты тут

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Винный трамвай

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Фото: pixabay

Этот трамвай лишь слегка похож на обычный. Он уютный, со столиками, чтобы можно было наслаждаться не только видами за окном, но и приятными винами. За два часа пассажиры необычного трамвая проедут по основным достопримечательностям города и расскажут захватывающие истории из жизни Екатеринбурга. Маршрут «винного» трамвая: Фрунзе, 35 — Цирк — Гостиница «Исеть» — УПИ — ВИЗ — Цирк

Что: поездка в винном трамвае
Где: сбор на Фрунзе, 25, у Южного трамвайного парка
Когда: 22 июня в 18:00
Сколько: 2000 рублей, запись по предоплате
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Улыбнись нам, Господи

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Фото предоставлено организаторами

Родительская любовь — особенная. Вот перед нами разворачивается спектакль-притча про путешествие пожилых евреев, которые решили отправиться к сыну главного героя. И вся поездка, со всеми её интересными диалогами, воспоминаниями, встречами и неожиданными поворотами — как сам их долгий и непростой жизненный путь. И весь этот путь — дорога к детям.

Что: спектакль «Улыбнись нам, Господи»
Где: ТЮЗ (Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 июня в 19:00
Сколько: от 3000 рублей, билеты тут

В Екатеринбурге на две недели закроют улицу Красных Командиров
Участок от Шефской до Таганской восстановят после ремонта теплосетей.

Грибной хаус

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Фото предоставлено организаторами

Темный атмосферный хаус, гипнотический транс и эклектика электронных стилей — «визитная карточка» Infected Mushroom. Два десятка лет группа подтверждает репутацию новаторов электронной танцевальной музыки и, одновременно, своими пластинками и выступлениями продолжает традицию собственного суб-жанра психоделического транса.

Что: концерт Infected Mushroom
Где: Дом печати (Ленина, 49)
Когда: 29 июня в 23:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты тут

Уральские таможенники забрали у пассажиров 55 запчастей для хлебопечей
Товар в 15 килограммов гости везли другу из Каменска-Уральского.

Эрика Лундмоен

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Фото предоставлено организаторами

Эрика Лундмоен, автор музыкальной сенсации 2018 года «Яд» впервые за все время карьеры выйдет на сцену «Дома печати» и подарит публике уральской столицы возможность услышать новое уникальное живое звучание свежевышедшего полноформатного релиза «Источник». Музыка Эрики определяет звучание нового витка индустрии и открывает новые ощущения для слушателей, много ярких граней чувств и откровений яркой и самобытной исполнительницы.

Что: концерт Эрики Лундмоен
Где: Дом печати (пр-т Ленина, 49)
Когда: 3 июля в 20:00
Сколько: от 700 рублей, билеты тут

Свердловская областная больница заплатит пациентке миллион за глаз
Женщине заменили хрусталик, но от этого ей стало только хуже.

Любовь костюмера и программиста

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Фото предоставлено организаторами

«История любви» — спектакль с простым названием, но с весьма замысловатым сюжетом. Она — костюмер в оперном театре, он — молодой программист. Что может быть общего у таких разных людей? Любовь!

Что: спектакль «История любви»
Где: Дворец молодежи (пр-т Ленина, 1)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1000 рублей, билеты тут

Городской пруд залили краской из-за реконструкции Макаровского моста
Экологи забили тревогу — и работы приостановили.

20 лет «Кукле Колдуна»

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Фото предоставлено организаторами

Запись «Акустического альбома» группы «Король и шут» проходила в 1998 году в студии фирмы «Мелодия», расположенной в старинной лютеранской церкви на Васильевском острове. Музыканты использовали церковный зал в качестве естественного резонатора. По словам участников группы, первый раз они записывались в таких комфортных условиях. В 2019 году исполняется 20 лет с момента релиза этой легендарной пластинки. На большом летнем концерте группа «КняZz» исполнил все хиты.

Что: концерт группы КняZZ
Где: Teleclub (Карьерная, 16)
Когда: 18 июля в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты тут

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Хороших выходных!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, театр, концерты, Екатеринбург, афиша не для всех
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