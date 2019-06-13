Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Рой Джонс зачитает рэп на открытии боксерского форума в Екатеринбурге

11:21, 13 Июнь 2019
image.jpg
Фото: ТАСС
Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года уже приехал в уральскую столицу.

Американский боксер-профессионал Рой Джонс приехал на открытие Всероссийского боксерского форума, который пройдет в Екатеринбурге 13–16 июня. Спортсмен является официальным лицом мероприятия. Он зачитает рэп на торжественном открытии, которое пройдет сегодня, 13 июня в 19:00, в ДИВСе, сообщили ЕТВ организаторы форума.

Рой Джонс является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года и абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Кроме того, он чемпион мира в средней, в первой тяжелой и тяжелой весовой категориях. В 1990-х Джонса называли «боксером десятилетия».

Нулевой километр
Как общественный транспорт Екатеринбурга оказался в тупике.

Напомним, II Всемирный боксерский форум соберет в Екатеринбурге глав и представителей мировых организаций и лидирующие промоутерские компании. В рамках форума будут вручать премию «Легенда бокса» в пяти номинациях: «Человек года», «Боксер года», «Бой года», «Легенда года» и «Промоушен года». Поединки спортсменов зрители увидят 16 июня в КРК «Уралец».

В Екатеринбурге медицинских вакансий стало больше на 45% с начала года
Самый большой рост предложений по работе зафиксировали в марте.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Рой Джонс зачитает рэп на открытии боксерского форума в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, открытие форума, репер, спорт, бокс, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Развлечения
Афиша не для всех: идем на вечеринку к «провинциалам» и ждем цирк
Сегодняшняя афиша — маленькая, но очень гордая, ведь в нее попали события, пропуск которых будет считаться преступлением.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов
Уральская драматическая школа
13 июня в 19:30
С Олег Богаев, Анна Батурина, Ярослава Пулинович
Карты, скорость, две педали. ЕТВ познает темные стороны малых гонок
Развлечения
Карты, скорость, две педали. ЕТВ познает темные стороны малых гонок
Честный рассказ неудавшегося гонщика о том, как лучше не ездить на табуретках с мотором.