Рой Джонс зачитает рэп на открытии боксерского форума в Екатеринбурге

Американский боксер-профессионал Рой Джонс приехал на открытие Всероссийского боксерского форума, который пройдет в Екатеринбурге 13–16 июня. Спортсмен является официальным лицом мероприятия. Он зачитает рэп на торжественном открытии, которое пройдет сегодня, 13 июня в 19:00, в ДИВСе, сообщили ЕТВ организаторы форума.

Рой Джонс является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года и абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Кроме того, он чемпион мира в средней, в первой тяжелой и тяжелой весовой категориях. В 1990-х Джонса называли «боксером десятилетия».