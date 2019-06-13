Короткометражка Red Pepper Film получила приз на «Кинотавре»

Короткометражный фильм «Интервью» Ивана Соснина получил признание критиков на фестивале «Кинотавр». Гильдия киноведов и кинокритиков России отметила работу Red Pepper Film «за урок психологии».

«Для меня это первый фестиваль подобного масштаба, первый фестиваль фильма Интервью. Поэтому я очень сильно рад!» — написал Соснин на Facebook. «Фильм приняли очень хорошо, многие подходили после показа, говорили добрые вещи, со слезами делились своими историями о взрослении без отца. Вот это все, конечно, останется в памяти надолго», — добавил уральский режиссер.

« Интервью» , Алексей Серебряков и Юлия Ауг. Серебряков играет детского писателя , который бросил свою семью и уехал в Москву. Через много лет одну из работ автора находит его дочь , которая раньше ничего не знала о своем отце. Девушка пытается разузнать больше о его жизни и берет у отца интервью. Главные роли в короткометражкеИнтервью» исполнили Марина ВасильеваАлексей Серебряков и Юлия Ауг. Серебряков играет детского писателякоторый бросил свою семью и уехал в Москву. Через много лет одну из работ автора находит его дочькоторая раньше ничего не знала о своем отце. Девушка пытается разузнать больше о его жизни и берет у отца интервью.



