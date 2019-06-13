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Короткометражка Red Pepper Film получила приз на «Кинотавре»

11:45, 13 Июнь 2019
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Фото: Red Pepper Film / «ВКонтакте»
Фильм «Интервью» отметили «за урок психологии».

Короткометражный фильм «Интервью» Ивана Соснина получил признание критиков на фестивале «Кинотавр». Гильдия киноведов и кинокритиков России отметила работу Red Pepper Film «за урок психологии».

«Для меня это первый фестиваль подобного масштаба, первый фестиваль фильма Интервью. Поэтому я очень сильно рад!» — написал Соснин на Facebook. «Фильм приняли очень хорошо, многие подходили после показа, говорили добрые вещи, со слезами делились своими историями о взрослении без отца. Вот это все, конечно, останется в памяти надолго», — добавил уральский режиссер.

Главные роли в короткометражке «Интервью» исполнили Марина Васильева, Алексей Серебряков и Юлия Ауг. Серебряков играет детского писателя, который бросил свою семью и уехал в Москву. Через много лет одну из работ автора находит его дочь, которая раньше ничего не знала о своем отце. Девушка пытается разузнать больше о его жизни и берет у отца интервью.

В апреле 2019 года стало известно, что фильм Иван Соснина попал в конкурсную программу «Кинотавра». Также Red Pepper Film отправил заявку на участие в Каннском кинофестивале. На время конкурса ролик пришлось удалить из сети.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Red Pepper, Red Pepper Film, Кинотавр
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