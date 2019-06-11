Высокинский оправдал депутатов, отклонивших поправки в бюджет

Согласовать корректировки в бюджет Высокинский намерен на следующем или даже внеочередном заседании гордумы. По его словам , депутаты тоже не хотят потерять 6,5 миллиарда из федерального бюджета.





« Сегодня депутаты высказали ряд пожеланий по выстраиванию более активного сотрудничества Екатеринбургской городской думы и администрации города. Мы обязательно проработаем этот вопрос , поскольку ни дума , ни администрация не заинтересованы в потере межбюджетных трансфертов», — решил Высокинский.



. ЕТВ уже узнал мнение политологов на решение депутатов. Читайте здесь . Не забудьте почитать большой репортаж с заседания