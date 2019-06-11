Екатеринбуржец продает мозаику с Джобсом из iPhone за 250 тысяч

Автор собрал мозаику на стекле и сделал у него радиус скругления на углах, приближенный к радиусу на iPhone. «Полировка краев стекла выполнена в виде фаски, похожей на ту, которая в iPhone 5. В данной картине я постарался, насколько это возможно, использовать продукцию Apple: даже вместо подписи краской я использовал подпись, цельно вырезанную из iPhone», — добавил художник.