Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Екатеринбуржец продает мозаику с Джобсом из iPhone за 250 тысяч

14:36, 11 Июнь 2019
iphone-x-4038013_960_720.jpg
Фото: pixabay
Мужчина собирал картину два года. На нее ушло 100 корпусов телефонов разных моделей.

Екатеринбуржец выставил на продажу мозаику «Наследие Джобса». Объявление появилось на сайте Youla. Автор два года собирал картину из частей телефонов iPhone. На работу ушло 100 корпусов разных моделей, написал екатеринбуржец в объявлении. Всего в мозаике 1000 фрагментов, вырезанных лобзиком. За свою работу уралец запросил 250 тысяч рублей. Параметры картины составили метр по высоте, 75 сантиметров по ширине.

Строптивая гордума и антинародый бюджет
Депутаты обвинили мэрию в самолюбовании.
5cad048185e9d28dae6e7866.jpg

Фото: сайт Youla

Автор собрал мозаику на стекле и сделал у него радиус скругления на углах, приближенный к радиусу на iPhone. «Полировка краев стекла выполнена в виде фаски, похожей на ту, которая в iPhone 5. В данной картине я постарался, насколько это возможно, использовать продукцию Apple: даже вместо подписи краской я использовал подпись, цельно вырезанную из iPhone», — добавил художник.

В День России возложат цветы к памятнику Ельцина в Екатеринбурге
Рассказываем о главных мероприятиях праздника.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржец продает мозаику с Джобсом из iPhone за 250 тысяч»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, объявление, iPhone, телефон, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Технологии, покоряющие горы
Городские истории
Технологии, покоряющие горы
Современный человек выдержит огонь, воду и медные трубы, но только при условии, что все это он сможет немедленно выложить в интернет.
Как создаются новые фантастические миры?
11 июня в 19:30
С Евгений Гаглоев, Олег Раин
Уральская драматическая школа
13 июня в 19:30
С Олег Богаев, Анна Батурина, Ярослава Пулинович