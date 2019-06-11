Екатеринбуржец продает мозаику с Джобсом из iPhone за 250 тысяч
Екатеринбуржец выставил на продажу мозаику «Наследие Джобса». Объявление появилось на сайте Youla. Автор два года собирал картину из частей телефонов iPhone. На работу ушло 100 корпусов разных моделей, написал екатеринбуржец в объявлении. Всего в мозаике 1000 фрагментов, вырезанных лобзиком. За свою работу уралец запросил 250 тысяч рублей. Параметры картины составили метр по высоте, 75 сантиметров по ширине.
Фото: сайт Youla
Автор собрал мозаику на стекле и сделал у него радиус скругления на углах, приближенный к радиусу на iPhone. «Полировка краев стекла выполнена в виде фаски, похожей на ту, которая в iPhone 5. В данной картине я постарался, насколько это возможно, использовать продукцию Apple: даже вместо подписи краской я использовал подпись, цельно вырезанную из iPhone», — добавил художник.