Защитник «Урала» рассказал о переходе в «Спартак»
13:58, 10 Июнь 2019
Михаил Меркулов сказал, что по трансферным вопросам лучше обращаться к президенту Григорию Иванову.
Защитник «Урала» Михаил Меркулов рассказал о возможном переходе в «Спартак». Летом 2018 года в прессе ходили слухи, что он действительно может переехать в Москву.
«Разговоры и до меня доходили. Но я к такому отношусь спокойно, никакой конкретики не было. По поводу трансферов вопросы лучше адресовать Григорию Викторовичу. Раз клубы ни о чем не договорились, то и обсуждать здесь нечего, я игрок «Урала“», — заявил Михаил Меркулов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Ранее защитника «Урала» впервые вызвали в сборную России по футболу, но Меркулов не попал в окончательный список команды Станислава Черчесова. 25-летний игрок выступает за «Урал» с 2015 года, за это время он провел 66 матчей.
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