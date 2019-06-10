Защитник «Урала» рассказал о переходе в «Спартак»

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«Разговоры и до меня доходили. Но я к такому отношусь спокойно, никакой конкретики не было. По поводу трансферов вопросы лучше адресовать Григорию Викторовичу. Раз клубы ни о чем не договорились, то и обсуждать здесь нечего, я игрок «Урала“», — заявил Михаил Меркулов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее защитника «Урала» впервые вызвали в сборную России по футболу, но Меркулов не попал в окончательный список команды Станислава Черчесова. 25-летний игрок выступает за «Урал» с 2015 года, за это время он провел 66 матчей.