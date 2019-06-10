В Екатеринбурге установили памятник уличным художникам

Ночью на пересечении улиц Малышева и Толмачева появилась скульптура уличного художника. Фигуру в человеческий рост поставили Леонид Черный и Павел Postscriptum. Вычислить авторов можно по автографам , оставленным у основания. Их гипсовый райтер традиционно изображен с капюшоном на голове и с баллончиком краски в руке. « Сегодня в Нашем городе появился новый стрит-арт объект — „ памятник“ дань уважения уральскому стрит-арту», — написал о работе Павел Postscriptum во « ВКонтакте». Именно поэтому у скульптуры нет лица.





« Все зря». Правда потом его замазали Горожане сами должны были составить из них слова. Но спустя неделю буквы сложили в фразуВсе зря». Правда потом его замазали белой краской В Екатеринбурге можно найти множество интересных арт-объектов. В начале мая художник Илья Мозги поставил возле УрГУПСа кубик Рубика с хаотично разбросанными на нем буквами.



