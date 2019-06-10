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В Екатеринбурге установили памятник уличным художникам

09:25, 10 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Гипсовый райтер красит стену на пересечении Малышева и Толмачева.
Ночью на пересечении улиц Малышева и Толмачева появилась скульптура уличного художника. Фигуру в человеческий рост поставили Леонид Черный и Павел Postscriptum. Вычислить авторов можно по автографам, оставленным у основания. Их гипсовый райтер традиционно изображен с капюшоном на голове и с баллончиком краски в руке. «Сегодня в Нашем городе появился новый стрит-арт объект — памятник“ дань уважения уральскому стрит-арту», — написал о работе Павел Postscriptum во «ВКонтакте». Именно поэтому у скульптуры нет лица.

В Екатеринбурге можно найти множество интересных арт-объектов. В начале мая художник Илья Мозги поставил возле УрГУПСа кубик Рубика с хаотично разбросанными на нем буквами. Горожане сами должны были составить из них слова. Но спустя неделю буквы сложили в фразу «Все зря». Правда потом его замазали белой краской.

В этом году также снова пройдет фестиваль уличного искусства «Станограффия». От художников ждут заявок.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, арт-объект, художники, уличное искусство, Екатеринбург
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