В Екатеринбурге установили памятник уличным художникам
09:25, 10 Июнь 2019
Гипсовый райтер красит стену на пересечении Малышева и Толмачева.
Ночью на пересечении улиц Малышева и Толмачева появилась скульптура уличного художника. Фигуру в человеческий рост поставили Леонид Черный и Павел Postscriptum. Вычислить авторов можно по автографам, оставленным у основания. Их гипсовый райтер традиционно изображен с капюшоном на голове и с баллончиком краски в руке. «Сегодня в Нашем городе появился новый стрит-арт объект — „памятник“ дань уважения уральскому стрит-арту», — написал о работе Павел Postscriptum во «ВКонтакте». Именно поэтому у скульптуры нет лица.
В Екатеринбурге можно найти множество интересных арт-объектов. В начале мая художник Илья Мозги поставил возле УрГУПСа кубик Рубика с хаотично разбросанными на нем буквами. Горожане сами должны были составить из них слова. Но спустя неделю буквы сложили в фразу «Все зря». Правда потом его замазали белой краской.
В этом году также снова пройдет фестиваль уличного искусства «Станограффия». От художников ждут заявок.
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