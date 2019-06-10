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Екатеринбуржцы все лето смогут наблюдать Юпитер

08:42, 10 Июнь 2019
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Фото: Владилен Санакоев
Лучше всего планету можно будет разглядеть 16 июня.
В небе над Екатеринбургом уже сегодня, 10 июня, произойдет противостояние Юпитера и Солнца. При этом газовый гигант будет находиться довольно низко, поэтому если вы хотите рассмотреть самую большую планету Солнечной системы, то дождитесь 16 июня — в этот день около Юпитера будет Луна, и ошибиться будет невозможно.
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Все лето в южной части неба нас будет радовать яркое светило, по яркости с которым сейчас может соперничать только Солнце и Луна.

В этом месяце Луна будет находится всего в 1,1 градусе севернее планеты [Юпитер], что составит чуть более двух лунных дисков.
Владилен Санакоев
инженер учебной обсерватории УрФУ
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Расположение планеты

Фото: Владилен Санакоев

Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, астрономия, Екатеринбург, Владилен Санакоев
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