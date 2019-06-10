Екатеринбуржцы все лето смогут наблюдать Юпитер

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В этом месяце Луна будет находится всего в 1,1 градусе севернее планеты [Юпитер], что составит чуть более двух лунных дисков.

Все лето в южной части неба нас будет радовать яркое светилопо яркости с которым сейчас может соперничать только Солнце и Луна.